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Магазины в Чехии перед Рождеством сообщают о наплыве покупателей

Магазины в Чехии перед Рождеством сообщают о наплыве покупателей

420on.cz 71
Продовольственные сети и онлайн-супермаркеты в последний день перед Рождеством фиксируют огромный интерес со стороны клиентов. Некоторые магазины ожидают, что 23 декабря будет самым сильным днем ​​продаж в году.
Магазины в Чехии перед Рождеством сообщают о наплыве покупателей

Чаще всего люди покупают свежие продукты, такие как мясо, колбасы, сыр, фрукты и овощи или выпечку, а также конфеты или алкоголь. Помимо продуктов питания, все еще существует высокий спрос на рождественские подарки, например, в виде косметических наборов, которые некоторые розничные торговцы сейчас предлагают по сниженным ценам.

Проверить текущую загруженность отдельных магазинов зачастую можно на сайте компании или в мобильном приложении. Например, примерно в 12:30 магазин «Глобус» в Праге в Зличине был заполнен на 83%, в Праге на Черном мосту — на 70%. Люди часто покупают филе карпа — это традиционное рождественское блюдо у чехов. В Tesco сообщили, что люди покупают, как правило, свежие продукты и подарки, например, алкоголь, игрушки, настольные игры, а также небольшую электронику или одежду.

Магазины Penny's будут закрыты на Рождество, поэтому 23 декабря здесь много покупателей. Есть интерес к сладостям и кондитерским изделиям, люди также покупают игристые вина, яичный ликер, а также ром. 

Многие гипермаркеты в Чехии также будут работать в Рождество, 24 декабря, с 07:00 до 11:30.

Курьеры интернет-супермаркетов тоже очень загружены. Люди бронировали последнее свободное время доставки на сегодня и утро 24 декабря в интернет-магазине Košík.cz.

«Перед Рождеством мы увеличили мощности на 50%», — сказала Дениса Моргенштейнова, пресс-секретарь онлайн-супермаркета Rohlik.cz. По ее словам, пока все еще есть свободные даты доставки на Рождество.

Магазины площадью более 200 квадратных метров могут быть открыты 24 декабря до 12:00 и должны быть закрыты в праздничные дни 25 и 26 декабря. Онлайн-магазины Rohlik.cz и Košík.cz будут закрыты только 25 декабря.

Источник: ceskatelevize.cz

 

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Темы
магазины Чехия продукты Рождество
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