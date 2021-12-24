Ставки по ипотеке в Чехии могут вырасти втрое

В следующем году процентные ставки по ипотеке, вероятно, подскочат до 6%. Это рекордный показатель за последние пять лет и стандартный тариф по ипотеке в 2006 году. Однако в то время недвижимость была как минимум в два раза дешевле, чем сейчас.

«Даже сегодня некоторые ставки по ипотеке достигают 5%. Можно ожидать, что они могут достичь невообразимых 6%», — говорит Иржи Сикора, аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.

Наиболее болезненно скачок до 6% отразится на клиентах, которые взяли кредит со ставкой 2% и ниже и у которых истекает срок фиксации. В следующем году закончится первый период фиксации чрезвычайно дешевых ипотечных кредитов для тысяч клиентов, когда ставки по ипотеке были ниже 1,5%. Для людей, которые недавно брали ипотеку по ставке около 2%, истечение периода фиксации будет означать увеличение ежемесячного платежи по кредиту в среднем на 1000 крон.

«Даже если ставки по ипотечным кредитам стабилизируются на уровне всего лишь 4%, это будет большой проблемой для клиентов, которые сейчас с трудом оплачивают ежемесячный платеж. Средняя сумма ипотечных кредитов составляет около 3,2 миллиона крон. При ставке 2% на 25 лет ежемесячный платеж составляет 13 563 кроны. Однако при ставке 4% на 25 лет это уже 16 891 крон, то есть дополнительно 3 328 крон в месяц», — сказал Штепан Кржечек, экономист BH Securities.

Проблема в том, что, помимо ипотеки, в новом году потребителей ждет увеличение цен в целом, особенно на газ и электроэнергию. Поскольку регулируемая часть цены также выросла, даже люди, которые установили фиксированные цены на энергию, будут платить более высокие суммы.

Новые соискатели ипотеки будут решать, могут ли они себе это позволить. Возможно, они предпочтут аренду жилья, выбрав иной способ инвестирования денег.

Источник: novinky.cz

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