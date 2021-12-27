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Еще один поставщик электричества и газа прекратил работу в Чехии

Еще один поставщик электричества и газа прекратил работу в Чехии

420on.cz 862
Почти 5000 потребителей перейдут в режим последней инстанции (DPI) из-за того прекращения работы компании Františkovy energie.
Еще один поставщик электричества и газа прекратил работу в Чехии

Согласно информации на сайте Оператора рынка электроэнергии (OTE), компания поставляет электроэнергию 2635 потребителям, а газ — 2 350 клиентам.

Сама компания кратко сообщает о прекращении своей деятельности на своем сайте. «Уважаемые клиенты, нам очень жаль, но мы вынуждены прекратить нашу деятельность», — говорится на сайте Františkovy energie.

С середины октября этого года с чешского рынка ушли несколько поставщиков энергии. После Bohemia Energy, которая снабжала энергией около 900 000 клиентов, это компании Kolibřík energie с 28 000 клиентов, A-PLUS Energie со 150 точками потребления, Ray Energy (3 000 клиентов), Microenergy (760 клиентов), Energie pro Tebe и Český Energetický Dodavatel (7000 клиентов).

Поставщики последней инстанции обеспечат поставку газа и электроэнергии потребителям. Электроэнергия будет поставляться доминирующим поставщиком в регионе. Это E.ON Energie (южная часть Чешской Республики), Pražská energetika (Прага и окрестности) и ČEZ Prodej (центральная и северная Чехия). Что касается газа, такими поставщиками являются E.ON Energie (Южночешский край), Pražská plynárenská (Прага и окрестности) и innogy Energie (остальная часть Чешской Республики).

Источник: ceskenoviny.cz
 

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Темы
энергетика электричество газ бизнес Чехия
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