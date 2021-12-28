Стоимость аренды квартир в Чехии в третьем квартале выросла на 3,8%

В конце третьего квартала арендная плата за квартиры в Праге и региональных городах выросла в среднем на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом и составила до 247 крон за квадратный метр в месяц.

Самой дорогой традиционно является Прага — 293 кроны, самый дешевый регион — Усти-над-Лабем со средней арендной платой 175 крон за квадратный метр. Это следует из расчетов консалтинговой компании Deloitte, собирающей данные с порталов недвижимости.

Сравнение данных за третий квартал 2021 года с данными за третий квартал 2020 года показывает, что арендная плата в Чешской Республике выросла в среднем на 0,8% в годовом исчислении. Больше всего по сравнению с прошлым годом аренда подорожала в Йиглаве (на 11,9%), в то время как в Праге снизилась на 2,3%, в Карловых Варах — на 0,6%.

На жилье в кирпичных домах в третьем квартале пришлось 71,1% договоров аренды, на панельные — 13,4%, на квартиры в новостройках — 15,5%.

Источник: stavebni-forum.cz