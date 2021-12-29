Налоги и зарплаты в Чехии: что изменится с 1 января 2022 года

Базовая налоговая скидка
Базовая налоговая скидка на налогоплательщика увеличится с 27 840 крон до 30 840 крон в 2022 году. Второй год подряд скидка увеличивается на три тысячи крон. Каждый сотрудник может ежемесячно применять пропорциональную часть этой годовой скидки. Однако он должен подписать у своего работодателя заявление налогоплательщика („růžový formulář“).
Изменение фиксированного налога для предпринимателей
Общая сумма ежемесячного аванса изменится для индивидуальных предпринимателей, использующих фиксированный налог в следующем году. Эта сумма в 2022 году будет составлять 5 994 кроны (сейчас 5469 крон). Причина — увеличение минимальных авансовых платежей на социальное страхование на 15%. В следующем году эта сумма составит 3 267 крон. Остальная часть фиксированного налога состоит из минимального авансового платежа за медицинское страхование (2627 крон) и подоходного налога (100 крон). Срок регистрации для уплаты единого налога истекает в понедельник, 10 января 2022 года.
Изменение налоговой льготы на детей
С 1 января ежегодная налоговая льгота на второго ребенка увеличивается на 2 916 крон и будет составлять 22 320 крон. Далее за каждого ребенка сумма увеличивается на 3 636 крон и составляет 27 840 крон.
Отмена ограничения ежемесячного налогового бонуса
С нового года также будет отменен максимальный предел выплаты ежемесячного налогового бонуса, то есть разница между рассчитанным подоходным налогом и детской скидкой, выплачиваемой налоговой инспекцией в случае отрицательного налогового обязательства. Лимит ежемесячного бонуса до сих пор составлял 5 025 крон.
Повышение минимальной заработной платы
С 1 января 2022 года минимальная заработная плата в Чехии увеличится до 16 200 крон в месяц. Изменение коснется размера минимальной базы налогообложения для расчета платежей по медицинскому страхованию для сотрудников и лиц без налогооблагаемого дохода и максимального размера годовой скидки при посещении ребенком детского сада.
Источник: novinky.cz