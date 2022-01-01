Чехов ждет сложный финансовый год

​Уровень инфляции в отдельные месяцы этого года превысит 10%. Цены на продукты питания или жилье вырастут. У большинства людей заработная плата упадет в реальном выражении — таковы прогнозы аналитиков на 2022 год.

«Если инфляция останется однозначным числом, это будет большим успехом. Однако через месяц этот показатель, вероятно, превысит 10%», — говорит экономист Томаш Гавранек, который работает в Институте экономических исследований Карлова университета.

По оценкам Чешской банковской ассоциации (ČBA), средняя инфляция в этом году составит около 7,5%. Это будет самый высокий показатель с 1998 года, когда за весь год инфляция превышала 10%. Экономисты предполагают, что максимум будет в начале года, а затем будет постепенно замедляться.

За это заплатят малообеспеченные жители Чехии. «Такой высокий рост цен будет очень проблематичным для многих домохозяйств, потому что рост заработной платы не будет большим и достаточно высоким, чтобы компенсировать инфляцию. В то же время рост цен коснется предметов, которые трудно исключить из потребления, таких как цены на продукты питания или расходы на жилье», — сказал SZ Byznys главный экономист ČBA Якуб Сейдлер.

Другие аналитики предсказывают то же самое. «В Чешской Республике более двух миллионов человек получают менее 70% средней заработной платы и часто имеют очень низкие резервные сбережения», — говорит Ян Буреш, главный экономист Patria Finance.

Предыдущее правительство Андрея Бабиша пыталось разрешить ситуацию, предлагая комплексное решение, то есть продолжение нулевой ставки НДС на электроэнергию и газ, поскольку цены на энергоносители значительно выросли. Однако новое правительство Петра Фиалы отвергло это решение.

Чешскому национальному банку, который осенью начал повышать процентные ставки, также придется отреагировать на ситуацию. «Процентные ставки ЧНБ вырастут до гораздо более высокого уровня, чем сейчас говорят. В первом полугодии это будет более 5%», — добавляет Гавранек.

Однако люди, у которых есть сбережения, все равно будут терять деньги, потому что в реальном выражении покупательная способность этих сбережений снизится. И наоборот, люди с ипотекой фактически будут платить меньше на фоне растущей инфляции. Затраты государства на погашение государственного долга также существенно возрастут.

Многое будет зависеть от того, насколько быстро в этом году нормализуется рост цен на энергоносители, а также от замедления международных цепочек поставок, которые сделали импортные товары, сырьевые товары и производство автомобилей более дорогими. В любом случае чешская экономика в 2022 году будет расти медленнее.

Источник: seznamzpravy.cz