Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.87
USD
21.87
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n 8 °C
Чехов ждет сложный финансовый год

Чехов ждет сложный финансовый год

420on.cz 1193
​Уровень инфляции в отдельные месяцы этого года превысит 10%. Цены на продукты питания или жилье вырастут. У большинства людей заработная плата упадет в реальном выражении — таковы прогнозы аналитиков на 2022 год.
Чехов ждет сложный финансовый год

«Если инфляция останется однозначным числом, это будет большим успехом. Однако через месяц этот показатель, вероятно, превысит 10%», — говорит экономист Томаш Гавранек, который работает в Институте экономических исследований Карлова университета.

По оценкам Чешской банковской ассоциации (ČBA), средняя инфляция в этом году составит около 7,5%. Это будет самый высокий показатель с 1998 года, когда за весь год инфляция превышала 10%. Экономисты предполагают, что максимум будет в начале года, а затем будет постепенно замедляться.

За это заплатят малообеспеченные жители Чехии. «Такой высокий рост цен будет очень проблематичным для многих домохозяйств, потому что рост заработной платы не будет большим и достаточно высоким, чтобы компенсировать инфляцию. В то же время рост цен коснется предметов, которые трудно исключить из потребления, таких как цены на продукты питания или расходы на жилье», — сказал SZ Byznys главный экономист ČBA Якуб Сейдлер.

Другие аналитики предсказывают то же самое. «В Чешской Республике более двух миллионов человек получают менее 70% средней заработной платы и часто имеют очень низкие резервные сбережения», — говорит Ян Буреш, главный экономист Patria Finance.

Предыдущее правительство Андрея Бабиша пыталось разрешить ситуацию, предлагая комплексное решение, то есть продолжение нулевой ставки НДС на электроэнергию и газ, поскольку цены на энергоносители значительно выросли. Однако новое правительство Петра Фиалы отвергло это решение.

Чешскому национальному банку, который осенью начал повышать процентные ставки, также придется отреагировать на ситуацию. «Процентные ставки ЧНБ вырастут до гораздо более высокого уровня, чем сейчас говорят. В первом полугодии это будет более 5%», — добавляет Гавранек.

Однако люди, у которых есть сбережения, все равно будут терять деньги, потому что в реальном выражении покупательная способность этих сбережений снизится. И наоборот, люди с ипотекой фактически будут платить меньше на фоне растущей инфляции. Затраты государства на погашение государственного долга также существенно возрастут.

Многое будет зависеть от того, насколько быстро в этом году нормализуется рост цен на энергоносители, а также от замедления международных цепочек поставок, которые сделали импортные товары, сырьевые товары и производство автомобилей более дорогими. В любом случае чешская экономика в 2022 году будет расти медленнее. 

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия инфляция деньги зарплата работа продукты цены электричество
Читайте
по теме 
Премьер-министр Петр Фиала: «Это будет самый трудный год в истории независимой Чешской республики»
01.01.2022 20:35 Политика
Премьер-министр Петр Фиала: «Это будет самый трудный год в истории независимой Чешской республики»
210
Четверо малышей родились в Чехии в канун Нового года
01.01.2022 11:17 Общество
Четверо малышей родились в Чехии в канун Нового года
607
В Чехии двое мужчин получили серьезные ранения от пиротехники
01.01.2022 10:43 Общество
В Чехии двое мужчин получили серьезные ранения от пиротехники
899
Минфин Чехии: «Зеленую карту» можно предъявить на дисплее мобильного телефона
31.12.2021 15:19 Общество
Минфин Чехии: «Зеленую карту» можно предъявить на дисплее мобильного телефона
2719
Последние новости:
01
января
Премьер-министр Петр Фиала: «Это будет самый трудный год в истории независимой Чешской республики»
01.01.2022 20:35 Политика
Премьер-министр Петр Фиала: «Это будет самый трудный год в истории независимой Чешской республики»
210
Четверо малышей родились в Чехии в канун Нового года
01.01.2022 11:17 Общество
Четверо малышей родились в Чехии в канун Нового года
607
В Чехии двое мужчин получили серьезные ранения от пиротехники
01.01.2022 10:43 Общество
В Чехии двое мужчин получили серьезные ранения от пиротехники
899
31
декабря
Минфин Чехии: «Зеленую карту» можно предъявить на дисплее мобильного телефона
31.12.2021 15:19 Общество
Минфин Чехии: «Зеленую карту» можно предъявить на дисплее мобильного телефона
2719
Участников встречи с Милошем Земаном оштрафовали за нарушение карантинных мер на 10 000 крон
31.12.2021 15:03 Общество
Участников встречи с Милошем Земаном оштрафовали за нарушение карантинных мер на 10 000 крон
1022
Чек-лист по информационной безопасности от KoronaPay
31.12.2021 12:06 Общество
Чек-лист по информационной безопасности от KoronaPay
654
В Чехии 30 декабря выявлено 5749 случаев новых случаев covid-19
31.12.2021 08:36 Коронавирус
В Чехии 30 декабря выявлено 5749 случаев новых случаев covid-19
621
В Чехии супружескую пару мошенники с криповалютами обманули на 800 000 крон
31.12.2021 09:19 Общество
В Чехии супружескую пару мошенники с криповалютами обманули на 800 000 крон
1623
30
декабря
Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников
30.12.2021 19:57 Общество
Минздрав Чехии внес изменения в интерактивную карту для путешественников
3086
Авиакомпания Smartwings закончила 2020 год с убытком в 2,5 миллиарда крон
30.12.2021 16:10 Экономика
Авиакомпания Smartwings закончила 2020 год с убытком в 2,5 миллиарда крон
926


Мобильная версия