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Австрийская компания Immofinanz продала Airport Business Centre

Австрийская компания Immofinanz продала Airport Business Centre

420on.cz 320
Австрийская компания Immofinanz продала бизнес-центр в аэропорту Праги инвестиционному фонду Jet Industrial Lease (JET), владельцем которого является брненский миллиардер Игорь Файт.
Австрийская компания Immofinanz продала Airport Business Centre

Об этом говорится в сегодняшнем пресс-релизе юридической фирмы bpv Braun Partners, которая консультировала компанию по вопросам продажи. Сумму сделки стороны не разглашают. 

Airport Business Centre расположен в аэропорту имени Вацлава Гавела и предлагает 14 542 квадратных метра офисных и торговых площадей. По данным Jet Investment, 95% площадей центра сданы в аренду примерно 50 арендаторам.

Управление по защите конкуренции (ÚOHS) в настоящее время оценивает поглощение австрийской компании по недвижимости Immofinanz компанией CPI Property Group (CPIPG), которая контролируется миллиардером Радованом Витеком. Помимо Чешского антимонопольного ведомства, сделку также будут оценивать власти Австрии, Германии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии и Словакии.

Владельцем бизнес-центра в аэропорту стала компания Jet Industrial Property Czechia SE, которая полностью принадлежит компании Jet Industrial Lease SICAV, a.s. 

В Jet Investment напомнили, что в будущем здание должно быть расположено прямо на выезде планируемой скоростной автомагистрали Прага — Кладно — аэропорт Вацлава Гавела со сроком сдачи в 2028 году.

Источник: forbes.cz

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Темы
бизнес аренда недвижимости Чехия аэропорт Прага
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