Чешские интернет-магазины установили очередной рекорд, увеличив оборот до 223 миллиардов крон за год

​Несмотря на слабый конец года, чешские интернет-магазины в 2021 году установили новый рекорд — продажи выросли с 195 до 223 миллиардов крон. Наибольший рост показали магазины эротических товаров, продуктов питания, а также моды.

Фото: Pixabay

Согласно анализу консультанта по закупкам Heureka и Ассоциации электронной коммерции, чехи потратили 223 миллиарда крон в интернет-магазинах в 2021 году, то есть на 14% больше, чем в 2020 году (195 миллиардов крон).

В результате длительного закрытия магазинов некоторые категории товаров, которые чехи привыкли покупать в традиционных магазинах, стали недоступны. Садовые теплицы подорожали на 75%, котлы — на 90%. В последнем случае причиной стал колоссальный рост цен на энергоносители. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было зафиксировано снижение продаж так называемой белой электроники.

«Самым сильным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был первый квартал 2021 года, потому что мы сравниваем «закрытую» и все еще открытую Чехию в этом году до первой волны эпидемии. Большинство интернет-магазинов увеличили объемы продаж на десятки процентов в первом квартале. В основном это были магазины электротоваров, книжные магазины или хобби-маркеты, то есть розничные торговцы, которые до пандемии в основном занимались обычными продажами», — сказал директор портала Heureka Томаш Браверман.

Количество интернет-магазинов в Чехии по сравнению с прошлым годом в целом увеличилось на 3% и составило 50 985.

Источник: seznamzpravy.cz

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