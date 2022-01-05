Учредителя строительной компании в Чехии подозревают в присвоении 4,2 миллиона крон

​45-летняя учредительница строительной фирмы в Простейове в течение нескольких лет присваивала деньги компаний и частных лиц, которые они перечислили фирме за строительные материалы.

Фото: pixabay

Женщина также не платила налоги должным образом и брала ссуды, которые не могла погасить, сообщила в среду пресс-секретарь полиции Милуше Зайцова.

«Криминалисты занимались этим делом по инициативе налоговой с апреля прошлого года, в декабре закрыли дело, предъявив обвинение. Достигнуто соглашение о вине и наказании, которое передано в районный суд на утверждение», — добавила она.

По данным полиции, за семь преступлений женщине грозит наказание до восьми лет тюрьмы. Преступления она совершала с 2017 года, но больше всего — в 2019 году.

Полиция также обвинила юридическое лицо, в котором женщина являлась учредителем, в пяти преступлениях.

Например, в нескольких случаях учредитель строительной фирмы заказывала транспортировку материала к заказчику автомобильным транспортом, но затем не оплачивала счет или оплачивала только его часть. Она также не оплачивала размещение наружной рекламы в Простеёве, а другим компаниям не платила за поставку различных инструментов, дерева и строительных материалов.

Супружеская пара перечислила фирме 223 000 крон, но не получила обещанного материала для строительства новой крыши.

По данным полиции, женщина также нанесла ущерб на сумму более одного миллиона крон компании из Брно, с которой у нее был договор купли-продажи материалов.

Источник: novinky.cz

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