Цены на бензин в Чехии в январе продолжают снижаться

​Снижение цен на топливо в Чехии продолжается, но с прошлой недели оно замедлилось. Средняя цена на самый продаваемый бензин Natural 95 упала на шесть геллеров — до 35,97 крон за литр. Дизельное топливо продается в среднем по цене 34,97 крон за литр, что на девять геллеров меньше, чем в прошлую среду.

Это следует из данных компаний CCS, которая отслеживает цены на автомобильное топливо в Чехии.

Топливо сейчас самое дешевое со второй половины октября. Большую часть прошлого года цена на бензин росла. Наивысшего уровня цены достигли в середине ноября, когда Natural 95 стоил в среднем 37,20 крон за литр, а дизельное топливо — 36,09 кроны. Это была самая высокая цена на дизельное топливо с октября 2014 года и на бензин с октября 2012 года.

Самое дешевое топливо в Южночешском крае, где литр бензина стоит в среднем 35,40 крон, а дизельное топливо — 34,40 крон. Напротив, самое дорогое топливо предлагают заправочные станции в Праге. В столице литр бензина стоит в среднем 37,27 крон, а литр дизельного топлива — 36,22 кроны.

Источник: ceskenoviny.cz