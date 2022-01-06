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Дефицит бюджета в Чехии по итогам 2021 года составил 420 миллиардов крон, госдолг — 2,5 триллиона крон

Дефицит бюджета в Чехии по итогам 2021 года составил 420 миллиардов крон, госдолг — 2,5 триллиона крон

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Дефицит государственного бюджета по итогам прошлого года составил 419,7 миллиарда крон. Это худший результат с момента основания Чешской республики. На бюджетный результат в основном повлияли последствия пандемии коронавируса и государственные меры поддержки.
Дефицит бюджета в Чехии по итогам 2021 года составил 420 миллиардов крон, госдолг — 2,5 триллиона крон

Об этом заявил на пресс-конференции министр финансов Збинек Станюра (ODS). В 2019 году дефицит бюджета составлял 367,4 миллиарда крон.

В прошлом году общие доходы государственного бюджета увеличились на 11,8 миллиарда крон по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 487,2 миллиарда крон. Налоговые поступления, включая отчисления на социальное обеспечение, выросли на 35,4 миллиарда крон в годовом исчислении — до 1,29 триллиона крон. Общие расходы бюджета увеличились на 64 миллиарда — до 1906,9 миллиарда крон.

Новое правительство хочет меньшего дефицита. По словам Станюры, он утвердит новый проект бюджета на рубеже января и февраля, а затем внесет его в Палату депутатов. «Предлагаемый дефицит на 2022 год составит менее 300 миллиардов крон», — сказал на пресс-конференции глава Минфина..

В прошлом году государственный долг вырос до рекордных 2,466 триллионов крон. В конце 2020 года госдолг составлял 2,05 триллиона крон. Таким образом, гипотетический долг каждого чеха равен 234 038 крон. Увеличение государственного долга в основном связано с выпуском государственных облигаций из-за покрытия рекордного прошлогоднего дефицита бюджета и попытками использовать благоприятные условия на финансовых рынках для предварительного финансирования запланированных выплат по долгам.

Источник: novinky.cz

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Темы
бюджет задолженность Чехия Министерство финансов коронавирус
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