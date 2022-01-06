Опрос: 82% чехов ожидают роста текущих расходов в этом году

82% чехов ожидают, что текущие расходы вырастут в этом году. При этом более 50% не рассчитывают, что их зарплата увеличится, следует из опроса, проведенного агентством STEM / MARK среди 510 респондентов.

Согласно опросу, более половины респондентов ожидают, что ежемесячные финансовые расходы семьи увеличатся на 3 000 крон. Еще 25% респондентов заявили, что ожидают увеличения затрат на 5 000 крон в месяц.

54% респондентов не ожидают роста доходов в следующем году. 37% опрошенных считают, что их текущий доход покроет рост затрат. Однако почти две трети чехов приветствовали бы повышение месячной заработной платы.

Ремонт, покупка автомобиля или более дорогой техники не является приоритетом для 60% респондентов. 18% людей планируют сделать ремонт в квартире, 16% — купят более дорогие электроприборы, а 14% чехов хотели бы купить машину.

Источник: ceskenoviny.cz

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