Правительство Чехии рассказало, как изменятся карантинные меры в связи с омикроном

​В связи с распространением нового штамма коронавируса правительство готовит корректировку карантинных мер. МВД должно выбрать важнейшие сферы, необходимые для функционирования государства, а сотрудники этих профессий, находящиеся на карантине, будут продолжать ходить на работу. По словам министра здравоохранения Властимила Валека (TOP 09), среди таких профессий — работники социальных служб, образования и здравоохранения.

Валек ожидает наступления очередной волны эпидемии, связанного с вариантом омикрон, примерно с 16 января и спада во второй половине февраля.

«Фундаментальная проблема штамма омикрон в том, что нормальному функционированию государственной системы в этих стран угрожает большое количество людей, находящихся на карантине. Поэтому мы ищем модель, чтобы сохранить функционирование государства и не принимать радикальные меры», — сказал Валек.

Эксперты ожидают, что волна омикрона будет иметь быстрое начало, а затем резко пойдет на убыль. США или некоторые страны Западной Европы сообщают о проблемах с транспортом или другими сферами, где отсутствуют работники из-за большого количества инфицированных и находящихся на карантине людей. Правительство Чехии хочет подготовиться к такому развитию событий и отправлять на работу людей определенных профессий, которые находятся на карантине. Речь идет о людях, у которых обязательный антигенный тест на работе оказался положительным.

«На следующей неделе мы уточним определение сотрудников, которые будут находиться в так называемом рабочем карантине, к сожалению, чешское законодательство такого не предусматривает», — сказал глава Торговой палаты Чехии Томаш Пруза. По его словам, помимо работников критической инфраструктуры, это будет охватывать ключевых поставщиков, таких как прачечные, которые стирают для больниц, или водители, которые доставляют продукты от производителей. Он также добавил, что в этот список должны быть включены работники предприятий, работу которых нельзя прерывать, таких как доменные печи или фермы по уходу за животными.

Минздрав также ведет переговоры с Министрерством культуры и Национальным агентством спорта, чтобы организаторы массовых мероприятий, которые должны состояться в то время, когда волна эпидемии омикрон достигнет кульминации в Чешской Республике, предложили дальнейшие ограничительные меры. Эксперты министерства оценят все предложения, которые будут поступать с 17 января, а общественность узнает о них на следующей неделе после заседания правительства. Один из вариантов — хотя бы на время волны омикрона — чтобы на массовые мероприятия не могли попасть люди без бустерной дозы вакцины.

Источник: ceskenoviny.cz

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