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Чешская крона в январе значительно укрепилась по отношению к евро

Чешская крона в январе значительно укрепилась по отношению к евро

420on.cz 283
​Чешская валюта является самой сильной по отношению к евро за последние десять лет. В пятницу курс составил 24,44 кроны за евро. По отношению к доллару курс укрепился до 21,54 кроны за доллар США.
Чешская крона в январе значительно укрепилась по отношению к евро

По мнению аналитиков, ожидаемое дальнейшее повышение процентных ставок Чешским национальным банком (ČNB) продолжает способствовать укреплению кроны. 

Чешская валюта является самой сильной с середины 2011 года, когда она торговалась на уровне 24,35 чешских крон за евро, сказал экономист Komerční banka Мартин Гюртлер.

В начале недели крона достигла самого сильного уровня по отношению к евро с середины октября 2012 года, а затем еще больше укрепила свой обменный курс. С начала этого года он укрепился по отношению к евро на 1,8% и по отношению к доллару на 1,5%, предупредил аналитик Purple Trading Ярослав Тупи.

По словам Гюртлера, инвесторам еще не удалось полностью отреагировать на последнюю информацию от ČNB незадолго до Рождества, когда Центральный банк Чехии повысил ключевую процентную ставку на один процентный пункт — до 3,75 процента. В то же время глава ČNB Йиржи Руснок заявил, что ставка может превысить 4%. По словам члена правления ČNB Войтеха Бенди, ставки вырастут до 5%.

Гюртлер также считает, что после ожидаемого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США привлекательность чешской валюты для инвесторов снизится. «К концу года мы уже ожидаем, что крона будет близка к 25 чешским кронам за евро», — добавил он.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чешская крона курсы валют Чехия экономика
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