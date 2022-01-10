Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.35
USD
21.5
RUB
0.29
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
50d 3 °C
Уровень безработицы в Чехии в декабре немного вырос и составил 3,5%

Уровень безработицы в Чехии в декабре немного вырос и составил 3,5%

420on.cz 164
Уровень безработицы в Чехии в конце прошлого года вырос до 3,5%. В ноябре этот показатель составлял 3,3%.
Уровень безработицы в Чехии в декабре немного вырос и составил 3,5%

На учете в отделах труда в декабре состояли 258 173 человека, что примерно на 12 600 больше, чем месяцем ранее. Несколько уменьшилось и количество вакансий, предлагаемых работодателями — до 343 148. В среднем на одну вакансию приходится 0,8 соискателя, сообщило сегодня Бюро труда Чехии. 

Аналитики ожидали роста безработицы. Директор Бюро труда Чешской Республики Виктор Наймон заявил, что с приходом зимы сезонные работы постепенно заканчиваются, особенно в сельском хозяйстве или строительстве.

В отличие от 2020 года, несмотря на сохраняющуюся плохую эпидемическую ситуацию и карантинные меры, 2021 год был более благоприятным. По сравнению с аналогичным периодом декабря прошлого года количество безработных уменьшилось, а количество вакансий увеличилось в годовом исчислении, сказал Наймон.

В сравнении с прошлым годом уровень безработицы в декабре был на 0,5% ниже, а количество ищущих работу сократилось почти на 34 000 в годовом исчислении.

Среди регионов безработица была самой высокой в ​​декабре в Моравско-Силезском и Устецком краях, где она достигла 5,1%. Далее следует Карловарский край с 4,2%. 

Самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в районе Прага-Восток (1,3%) и Прага-Запад (1,7%). 

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
безработица работа Чехия
Читайте
по теме 
В Чехии сейчас лучшее время для поиска новой работы
09.01.2022 15:47 Экономика
В Чехии сейчас лучшее время для поиска новой работы
7198
Безработица в Чехии в ноябре снизилась до 3,3%
08.12.2021 12:22 Экономика
Безработица в Чехии в ноябре снизилась до 3,3%
1013
Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,4%
08.11.2021 11:04 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,4%
1165
Уровень безработицы в Чехии снизился до 3,5% в сентябре
05.10.2021 11:06 Экономика
Уровень безработицы в Чехии снизился до 3,5% в сентябре
1292
Последние новости:
10
января
Мать, которая оставила новорожденного в мусорном контейнере, может провести 20 лет в тюрьме
10.01.2022 14:15 Общество
Мать, которая оставила новорожденного в мусорном контейнере, может провести 20 лет в тюрьме
58
Нехватка рабочей силы остается проблемой в чешской строительной отрасли
10.01.2022 13:51 Экономика
Нехватка рабочей силы остается проблемой в чешской строительной отрасли
71
В Праге неизвестный преступник стрелял по окнам трамваев и автобуса
10.01.2022 11:24 Общество
В Праге неизвестный преступник стрелял по окнам трамваев и автобуса
407
В Чехии пересчитали птиц
10.01.2022 09:36 Общество
В Чехии пересчитали птиц
353
В Чехии 9 января выявлен 2 761 новый случай заболевания коронавирусом
10.01.2022 08:29 Коронавирус
В Чехии 9 января выявлен 2 761 новый случай заболевания коронавирусом
414
09
января
Тысячи противников карантинных мер собрались на Вацлавской площади в Праге
09.01.2022 17:31 Общество
Тысячи противников карантинных мер собрались на Вацлавской площади в Праге
3127
В Чехии сейчас лучшее время для поиска новой работы
09.01.2022 15:47 Экономика
В Чехии сейчас лучшее время для поиска новой работы
7198
В чешских городах прошли акции протеста против обязательной вакцинации
09.01.2022 09:12 Общество
В чешских городах прошли акции протеста против обязательной вакцинации
1677
08
января
Полиция поймала вора, укравшего картины из пражской галереи
08.01.2022 17:00 Общество
Полиция поймала вора, укравшего картины из пражской галереи
1982
Полиция в Чехии обнаружила новорожденного ребенка в мусорном контейнере
08.01.2022 16:18 Общество
Полиция в Чехии обнаружила новорожденного ребенка в мусорном контейнере
1847


Мобильная версия