Уровень безработицы в Чехии в декабре немного вырос и составил 3,5%

Уровень безработицы в Чехии в конце прошлого года вырос до 3,5%. В ноябре этот показатель составлял 3,3%.

На учете в отделах труда в декабре состояли 258 173 человека, что примерно на 12 600 больше, чем месяцем ранее. Несколько уменьшилось и количество вакансий, предлагаемых работодателями — до 343 148. В среднем на одну вакансию приходится 0,8 соискателя, сообщило сегодня Бюро труда Чехии.

Аналитики ожидали роста безработицы. Директор Бюро труда Чешской Республики Виктор Наймон заявил, что с приходом зимы сезонные работы постепенно заканчиваются, особенно в сельском хозяйстве или строительстве.

В отличие от 2020 года, несмотря на сохраняющуюся плохую эпидемическую ситуацию и карантинные меры, 2021 год был более благоприятным. По сравнению с аналогичным периодом декабря прошлого года количество безработных уменьшилось, а количество вакансий увеличилось в годовом исчислении, сказал Наймон.

В сравнении с прошлым годом уровень безработицы в декабре был на 0,5% ниже, а количество ищущих работу сократилось почти на 34 000 в годовом исчислении.

Среди регионов безработица была самой высокой в ​​декабре в Моравско-Силезском и Устецком краях, где она достигла 5,1%. Далее следует Карловарский край с 4,2%.

Самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в районе Прага-Восток (1,3%) и Прага-Запад (1,7%).

Источник: ceskenoviny.cz

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