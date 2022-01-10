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Нехватка рабочей силы остается проблемой в чешской строительной отрасли

Нехватка рабочей силы остается проблемой в чешской строительной отрасли

420on.cz 71
Рост затрат делает строительство зданий более дорогим, что, по прогнозам аналитиков, может привести к снижению интереса к покупке недвижимости.
Нехватка рабочей силы остается проблемой в чешской строительной отрасли

В конце прошлой недели Чешское статистическое управление опубликовало данные, согласно которым строительное производство в Чехии в ноябре прошлого года замедлило рост в годовом исчислении до 2% (в октябре этот показатель составлял 3,7%).

По словам главного экономиста BHS Штепана Кржечека, необходимо нанимать иностранных рабочих в строительной отрасли: «В будущем целесообразно поддержать выдачу рабочих виз для людей из культурно родственных стран. Эти визы продлевались бы, если работодатели остались довольны работником», — сказал он.

С одной стороны, спрос на строительные работы сильно растет. С другой стороны, темпы роста строительного производства не соответствуют состоянию растущего спроса», — сказал экономист Павел Собишек. 

Рост цен на строительные материалы, высокая стоимость рабочей силы и земельных участков делают строительство более дорогим. Это оказывает давление на рост цен на новую недвижимость. Такие тенденции в сочетании с ростом ипотечного кредитования могут снизить интерес людей к покупке новой недвижимости.

Тем не менее, результаты опроса данных EMA для Lusq, которая специализируется на онлайн-покупке инвестиционных квартир, показывают, что 66% чехов в настоящее время рассматривают возможность инвестирования в недвижимость, а 12% считают недвижимость лучшим способом сохранения своих финансов. «Рынок недвижимости переживает невероятный бум, и чехи покупают буквально все — дома, квартиры, коттеджи, землю», — прокомментировал Милошус Лафек, генеральный директор Lusq. Опрос проводился по выборке из 1044 респондентов из регионов и разных социальных групп.

Источник: stavebni-forum.cz

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Темы
Чехия строительство работа
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