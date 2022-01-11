Бывший политик Давид Рат, осужденный за коррупцию, освобожден из тюрьмы

Дело об условно-досрочном освобождении рассматривали суды в Брно, так как бывший видный политик ČSSD отбывает наказание в тюрьме Брно-Богунице. В ноябре прошлого года городской суд вынес решение об условно-досрочном освобождении Рата с испытательным сроком в семь лет, но прокурор обжаловал это решение.
Областной суд вынес решение по жалобе во вторник. Однако судебное заседание не было публичным. Рат, его адвокат и прокурор не присутствовали на заседании.
Просьбу об освобождении Рата подала Ассоциация пациентов Чехии.
Рат был задержан полицией в мае 2012 года со взяткой в размере семи миллионов крон, которые были спрятаны в коробке из-под вина. Позже Высший суд Праги признал вину Рата в делах о влиянии на результаты тендера на реконструкцию замка Буштеград в районе Кладно и здания гимназии в Гостивицах под Прагой. В этой так называемой первой части дела Рат получил семь лет тюремного заключения, а также штраф в размере 10 миллионов крон и запрет на деятельность. Вместе с другими задержанными Рат был обвинён в нанесении финансового ущерба Евросоюзу, получении взятки, подкупе и нарушении законодательства о государственных закупках.
В апреле Высокий апелляционный суд рассмотрит вторую часть дела. В нем областной суд Праги продлил приговор Рату еще на год.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
- YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день