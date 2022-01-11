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Бывший политик Давид Рат, осужденный за коррупцию, освобожден из тюрьмы

Бывший политик Давид Рат, осужденный за коррупцию, освобожден из тюрьмы

420on.cz 263
​Окружной суд Брно 11 января принял решение об условно-досрочном освобождении Давида Рата. Бывший депутат, отбывающий семилетний срок за коррупцию, покинет тюрьму в течение нескольких часов. Он провел в заключении половину срока — 3,5 года.
Бывший политик Давид Рат, осужденный за коррупцию, освобожден из тюрьмы

Дело об условно-досрочном освобождении рассматривали суды в Брно, так как бывший видный политик ČSSD отбывает наказание в тюрьме Брно-Богунице. В ноябре прошлого года городской суд вынес решение об условно-досрочном освобождении Рата с испытательным сроком в семь лет, но прокурор обжаловал это решение.

Областной суд вынес решение по жалобе во вторник. Однако судебное заседание не было публичным. Рат, его адвокат и прокурор не присутствовали на заседании.

Просьбу об освобождении Рата подала Ассоциация пациентов Чехии. 

Рат был задержан полицией в мае 2012 года со взяткой в ​​размере семи миллионов крон, которые были спрятаны в коробке из-под вина. Позже Высший суд Праги признал вину Рата в делах о влиянии на результаты тендера на реконструкцию замка Буштеград в районе Кладно и здания гимназии в Гостивицах под Прагой. В этой так называемой первой части дела Рат получил семь лет тюремного заключения, а также штраф в размере 10 миллионов крон и запрет на деятельность. Вместе с другими задержанными Рат был обвинён в нанесении финансового ущерба Евросоюзу, получении взятки, подкупе и нарушении законодательства о государственных закупках.

В апреле Высокий апелляционный суд рассмотрит вторую часть дела. В нем областной суд Праги продлил приговор Рату еще на год.

Источник: novinky.cz

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Темы
политика преступность коррупция суды Брно Чехия
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