Инфляция в Чехии декабре составила 6,6%

Инфляция в декабре в Чехии выросла до 6,6%. В ноябре этот показатель составлял 6%. Последний такой высокий рост цен был в сентябре 2008 года.

Средний уровень инфляции за весь прошлый год в республике составил 3,8%, годом ранее — 3,2%, следует из данных Чешского статистического управления (ČSÚ).

«Средний уровень инфляции в 2021 году составил 3,8%. Это на 0,6 процентных пункта больше, чем в 2020 году. Это был самый высокий среднегодовой уровень инфляции с 2008 года. В целом цены на товары в 2021 году выросли на 3,5%, а цены на услуги на 4,4%», — сказала Павла Шедива, руководитель департамента статистики потребительских цен ČSÚ.

Импортные и экспортные цены на топливо и энергию также продолжали значительно расти в годовом исчислении. В ноябре прошлого года цены выросли в экспорте на 122,8%, в импорте — на 124,5%.

Источник: novinky.cz

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