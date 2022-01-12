Инфляция в Чехии декабре составила 6,6%

Средний уровень инфляции за весь прошлый год в республике составил 3,8%, годом ранее — 3,2%, следует из данных Чешского статистического управления (ČSÚ).
«Средний уровень инфляции в 2021 году составил 3,8%. Это на 0,6 процентных пункта больше, чем в 2020 году. Это был самый высокий среднегодовой уровень инфляции с 2008 года. В целом цены на товары в 2021 году выросли на 3,5%, а цены на услуги на 4,4%», — сказала Павла Шедива, руководитель департамента статистики потребительских цен ČSÚ.
Импортные и экспортные цены на топливо и энергию также продолжали значительно расти в годовом исчислении. В ноябре прошлого года цены выросли в экспорте на 122,8%, в импорте — на 124,5%.
Источник: novinky.cz
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