Пражский аэропорт в 2021 году обслужил 4,4 миллиона пассажиров

Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела в прошлом году обслужил почти 4,4 миллиона пассажиров. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году, но все же значительно ниже уровня до пандемии коронавируса — в 2019 году услугами аэропорта воспользовались более 17,8 млн пассажиров.

В прошлом году из Праги было совершено 138 авиарейсов, сообщил глава Пражского аэропорта Йиржи Пос. Аэропорт ожидает роста числа поездок в следующем году, однако к докризисным показателям предприятие рассчитывает вернуться до 2026 года.

По сравнению с прошлым годом интенсивность воздушного движения увеличилась: более 61 000 самолетов вылетели из Праги. В прошлом году из чешской столицы было совершено 138 рейсов, что примерно на 30 меньше, чем до пандемии. В настоящее время в Праге есть прямые рейсы примерно на 85 мест, но начало года обычно является одним из самых слабых времен года.

В этом году аэропорт ожидает дальнейшего роста пассажиропотока, руководство аэропорта поставило перед собой цель обслужить около 8,6 млн пассажиров за год. Некоторые линии, остановленные пандемией, также должны быть восстановлены. Например, в мае компания планирует восстановления авиасообщения с США,а также с Саудовской Аравией и Вьетнамом.

По словам Поса, оперативное управление аэропортом в 2021 году должно завершиться положительными цифрами, чему помогут государственные программы поддержки в связи с эпидемией коронавируса. Однако в дальнейшем предприятию нужно увеличить количество обслуживаемых пассажиров как минимум до восьми миллионов в год в ближайшие годы. В 2020 году операционный убыток аэропорта составил 687 миллионов крон.

Источник: ceskenoviny.cz