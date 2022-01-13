В 2021 году чешские банки выдали ипотеки на общую сумму 379 миллиардов крон

В прошлом году в Чехии было выдано ипотечных кредитов на рекордные 379 миллиардов крон, что на 70% больше, чем в 2020 году. Всего, включая рефинансирование, банки предоставили 178 000 ипотечных кредитов (+50%) в прошлом году на рекордные 541 миллиард крон (+73%).

Это следует из статистики Чешской банковской ассоциации Hypomonitor. Все банки и строительные общества, предоставляющие ипотечные кредиты на чешском рынке, сообщают в ассоциацию такие данные.

«Объем ипотечных кредитов, превышающий 540 миллиардов, является рекордным и еще долго будет оставаться рекордным. Люди взяли взаймы 28% от того, что тратит вся страна, что является невероятной цифрой», — сказал аналитик Даниэль Горняк.

Только в декабре интерес к ипотечным кредитам несколько снизился — было оформлено сделок на общую сумму 44,3 миллиарда крон, что примерно на 2 миллиарда крон меньше, чем в ноябре. Объем рефинансированных ипотечных кредитов в декабре остался на уровне около 10 миллиардов крон.

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам выросла до 3% в декабре (в ноябре этот показатель составлял 2,7%). Однако, по данным ассоциации, средняя процентная ставка за декабрь по-прежнему отражает заключенные контракты, которые были заключены с клиентами в предыдущие месяцы. Ставки по ипотечным кредитам в декабре уже составляли в среднем около 4% процентов и будут продолжать расти в этом году.

Средняя сумма ипотечного кредита в декабре немного снизилась — до 3,45 миллиона крон. С ожидаемым повышением процентных ставок становится ясно, что ежемесячный платеж по новым или переоформленным кредитам увеличится. Если бы средняя ипотечная ставка достигла 5% в этом году, это означало бы увеличение ежемесячного платежа на сумму от 3500 крон до 4000 крон в месяц для среднего ипотечного кредита.

Источник: ceskenoviny.cz

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