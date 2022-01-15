Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.52
USD
21.48
RUB
0.28
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01n 2 °C
С 2010 года цены на недвижимость в Европе выросли на 39 процентов, в Чехии — на 100 процентов

С 2010 года цены на недвижимость в Европе выросли на 39 процентов, в Чехии — на 100 процентов

420on.cz 571
Цены на квартиры и дома в Европейском союзе выросли примерно на 39% с 2010 года по третий квартал прошлого года, сообщил Eurostat. В Чехии рост за этот период составляет почти 100%, а в Эстонии и Венгрии эти показатели еще выше. Цены на аренду росли медленнее.
Фото: pixabay
С 2010 года цены на недвижимость в Европе выросли на 39 процентов, в Чехии — на 100 процентов

В третьем квартале прошлого года цены на жилую недвижимость и арендная плата продолжали расти. Цены на недвижимость выросли на 9,2% в годовом исчислении, а арендная плата увеличилась на 1,2%.

В период с 2010 г. по второй квартал 2011 г. цены на жилье и аренду развивались примерно одинаково, но затем динамика существенно изменилась. Хотя арендная плата продолжала расти до третьего квартала 2021 года, цены на дома и квартиры значительно колебались.

После падения между вторым кварталом 2011 года и первым кварталом 2013 года цены на недвижимость оставались более или менее стабильными в период с 2013 по 2014 год. Затем последовал сильный рост цен в начале 2015 года, и с тех пор цены на жилую недвижимость росли значительно быстрее, чем арендная плата.

С 2010 года цены на дома и квартиры выросли более чем вдвое в Эстонии, Венгрии, Люксембурге, Латвии и Австрии. В Исландии, которая не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), цены на жилую недвижимость за этот период выросли более чем на 150%.

Если сравнивать третий квартал 2021 года с 2010 годом, цены на жилую недвижимость выросли больше, чем арендная плата в 18 странах-членах ЕС. Цены на жилье увеличились в 23 странах ЕС, а в четырех упали. В Эстонии самый высокий рост (+ 141%), за ней следуют Венгрия (+ 118%), Люксембург (+ 117%), Латвия (+ 106%) и Австрия (+ 104%). В Чехии рост составил около 100%.

Греция (-28%), Италия (-12%), Кипр (-6,0%) и Испания (-0,5%) отмечают снижение цен на дома и квартиры.

Однако развитие аренды совершенно иное. С 2010 г. по третий квартал 2021 г. арендная плата увеличилась в 25 странах ЕС и снизилась в двух. Самый высокий рост снова был зафиксирован в Эстонии (+ 162%), за ней следуют Литва (+ 111%) и Ирландия (+ 68%). Арендная плата упала в Греции (-25%) и на Кипре (-3,0%).

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Европа недвижимость Евросоюз цены покупка недвижимости Чехия статистика
Читайте
по теме 
Срок действия сертификатов о вакцинации в Чехии продлят еще на месяц
30.12.2021 13:40 Коронавирус
Срок действия сертификатов о вакцинации в Чехии продлят еще на месяц
4021
ČAP подала жалобу в Еврокомиссию по поводу страхования иностранцев в PVZP
03.12.2021 08:39 Общество
ČAP подала жалобу в Еврокомиссию по поводу страхования иностранцев в PVZP
3442
Сертификат о вакцинации будет действовать 9 месяцев
26.11.2021 09:07 Общество
Сертификат о вакцинации будет действовать 9 месяцев
6354
EMA одобрила вакцину Pfizer от covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет
25.11.2021 13:45 Коронавирус
EMA одобрила вакцину Pfizer от covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет
1963
Последние новости:
15
января
Администрация Праги хочет регулировать краткосрочную аренду квартир
15.01.2022 16:31 Экономика
Администрация Праги хочет регулировать краткосрочную аренду квартир
240
Цены на аренду недвижимости в Чехии возобновили рост
15.01.2022 10:09 Экономика
Цены на аренду недвижимости в Чехии возобновили рост
960
14
января
Правительство Чехии объявило новые карантинные меры
14.01.2022 18:53 Коронавирус
Правительство Чехии объявило новые карантинные меры
3910
В Национальной библиотеке Чехии открылась выставка редких рукописей и инкунабул
14.01.2022 13:32 Культура
В Национальной библиотеке Чехии открылась выставка редких рукописей и инкунабул
614
Полиция в Чехии в 2021 году выявила 11170 нелегальных мигрантов
14.01.2022 13:13 Общество
Полиция в Чехии в 2021 году выявила 11170 нелегальных мигрантов
1217
В Праге можно будет обменять неподходящие подарки или одежду
14.01.2022 10:58 Экономика
В Праге можно будет обменять неподходящие подарки или одежду
1423
Инструкция: как заплатить налог на недвижимость в 2022 году
14.01.2022 09:56 Экономика
Инструкция: как заплатить налог на недвижимость в 2022 году
1707
В Чехии столкнулись два грузовых поезда, ущерб превысил 16 миллионов крон
14.01.2022 08:23 Общество
В Чехии столкнулись два грузовых поезда, ущерб превысил 16 миллионов крон
1156
Правительство Петра Фиалы получило доверие парламента
14.01.2022 08:20 Политика
Правительство Петра Фиалы получило доверие парламента
940
13
января
EMA предостерегает от бустерных доз вакцины, они могут ослабить иммунную систему
13.01.2022 15:31 Коронавирус
EMA предостерегает от бустерных доз вакцины, они могут ослабить иммунную систему
4111


Мобильная версия