С 2010 года цены на недвижимость в Европе выросли на 39 процентов, в Чехии — на 100 процентов

Цены на квартиры и дома в Европейском союзе выросли примерно на 39% с 2010 года по третий квартал прошлого года, сообщил Eurostat. В Чехии рост за этот период составляет почти 100%, а в Эстонии и Венгрии эти показатели еще выше. Цены на аренду росли медленнее.

Фото: pixabay

В третьем квартале прошлого года цены на жилую недвижимость и арендная плата продолжали расти. Цены на недвижимость выросли на 9,2% в годовом исчислении, а арендная плата увеличилась на 1,2%.

В период с 2010 г. по второй квартал 2011 г. цены на жилье и аренду развивались примерно одинаково, но затем динамика существенно изменилась. Хотя арендная плата продолжала расти до третьего квартала 2021 года, цены на дома и квартиры значительно колебались.

После падения между вторым кварталом 2011 года и первым кварталом 2013 года цены на недвижимость оставались более или менее стабильными в период с 2013 по 2014 год. Затем последовал сильный рост цен в начале 2015 года, и с тех пор цены на жилую недвижимость росли значительно быстрее, чем арендная плата.

С 2010 года цены на дома и квартиры выросли более чем вдвое в Эстонии, Венгрии, Люксембурге, Латвии и Австрии. В Исландии, которая не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), цены на жилую недвижимость за этот период выросли более чем на 150%.

Если сравнивать третий квартал 2021 года с 2010 годом, цены на жилую недвижимость выросли больше, чем арендная плата в 18 странах-членах ЕС. Цены на жилье увеличились в 23 странах ЕС, а в четырех упали. В Эстонии самый высокий рост (+ 141%), за ней следуют Венгрия (+ 118%), Люксембург (+ 117%), Латвия (+ 106%) и Австрия (+ 104%). В Чехии рост составил около 100%.

Греция (-28%), Италия (-12%), Кипр (-6,0%) и Испания (-0,5%) отмечают снижение цен на дома и квартиры.

Однако развитие аренды совершенно иное. С 2010 г. по третий квартал 2021 г. арендная плата увеличилась в 25 странах ЕС и снизилась в двух. Самый высокий рост снова был зафиксирован в Эстонии (+ 162%), за ней следуют Литва (+ 111%) и Ирландия (+ 68%). Арендная плата упала в Греции (-25%) и на Кипре (-3,0%).

Источник: ceskenoviny.cz

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