Каждый второй чех хранит деньги дома

​Чехи могут похвастаться головокружительной суммой сбережений. У них около трех триллионов крон на депозитах в банках. Плохая новость, однако, заключается в том, что растущая инфляция съедает значительную сумму финансовых резервов несмотря на то, что многие чешские банки в последнее время повышают процентные ставки по своим сберегательным продуктам.

Фото: pixabay

В опросе NMS Market Research каждый второй чех признался, что хранит деньги дома. Обычно это всего около 5 000 крон, около 60% семей имеют дома резерв от 2 000 до 10 000 крон. Однако у значительного числа людей в квартире спрятаны десятки тысяч крон.

20% респондентов назвали сумму от 10 000 до 20 000 крон, каждый восьмой — от 20 000 до 50 000 крон, а восемь из ста указали даже более 50 000 крон.

Хотя благодаря такой экономии деньги обесцениваются, от 20% до 25% чехов называют этот способ хранения финансовых средств самым любимым.

Место, где большинство людей прячет свои деньги,это чаще всего ящик стола. Его упомянула 20% респондентов. Каждый шестой пользуется сейфом, 6% хранят деньги в шкафу, 5% — на книжной полке, 3% — в кухонном шкафу. Некоторые сказали, что прячут деньги за картиной, под ковром, в постели или в часах.

Треть людей отказались отвечать на вопрос или даже не знали, где их деньги.

Источник: novinky.cz

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