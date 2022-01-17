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Небольшие строительные компании из-за инфляции могут продать или отложить свои проекты

Небольшие строительные компании из-за инфляции могут продать или отложить свои проекты

420on.cz 140
​Небольшим девелоперам, возможно, придется отложить или продать свои проекты в следующем году из-за более высоких затрат на рабочую силу и строительство. По мнению строительных профсоюзов, на ситуацию в отрасли также существенно повлияет рост цен на транспорт, повышение процентных ставок, инфляция и стоимость квот на выбросы.
Фото: pixabay
Небольшие строительные компании из-за инфляции могут продать или отложить свои проекты

В качестве причины отсрочки или продажи проектов профсоюзы называют в основном пересечение двух негативных факторов в строительной отрасли: рост стоимости строительных проектов и попытки сэкономить со стороны частных и государственных инвесторов. Эти тенденции уже проявились в строительной отрасли в этом году, утверждает директор по продажам KM Beta Марек Жидек. По его словам, в этом году компания вплотную приблизится к выполнению планов по производству и продажам, но не снизит себестоимость продукции так, как хотела. «Экономия, которой нам удалось достичь за счет повышения эффективности производства, превысила наш огромный рост затрат, который мы не могли переложить на наших клиентов», — сказал Жидек.

Петр Стейскал из компании HELUZ cihlářský průmysl считает, что в следующем году не стоит ожидать оживления госзаказов на строительство жилья. «Долгое время оно финансировалось почти исключительно за счет частных и деловых кругов. На мой взгляд, интерес к недвижимости обусловлен тремя факторами: во-первых, это малогабаритное жилье, которого всегда не хватает, во-вторых, это увеличение спроса и высокие проценты по ипотеке, а также это попытка вложить свободные средства в недвижимость как наилучшую возможную защиту от инфляции», — сказал он.

Генеральный директор Wienerberger Камил Ержабек назвал 2021 год испытанием на устойчивость строительного рынка, которое, к сожалению, еще не закончилось.

Петр Стейскал также рассчитывает, что согласно предвыборным программам партий действующей правящей коалиции строительная отрасль должна быть зеленой. «Если будут даваться обещания улучшить доступность жилья, по которой мы уже давно одни из худших в Европе, то муниципальное строительство и поддержка индивидуальных застройщиков должны увеличиваться в объемах», — сказал он.

Источник: stavebni-forum.cz

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