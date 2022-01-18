В Чехии 17 января выявлено 20 270 новых случаев covid-19, число пациентов в больницах продолжает снижаться

В Чехии количество инфицированных на 100 000 жителей за последние семь дней составляет 799 человек.
Самая плохая эпидемическая ситуация в настоящее время наблюдается в районе Прага-Запад, где за последние семь дней зафиксировано 1 652 случая заболевания на 100 тысяч жителей. На втором месте находятся Прага-Восток (1 530) и Прага (1 477), далее следуют Страконице (1 063) и Всетин (1 044).
В настоящее время в больницах находятся 1 660 инфицированных, из них 276 находятся в тяжелом состоянии. По сравнению с прошлой неделей госпитализаций на 810 меньше, а количество пациентов в тяжелом состоянии снизилось на 162.
Источник: novinky.cz
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