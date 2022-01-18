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Подать налоговую декларацию в электронном виде пока нельзя из-за обновления базы данных

Подать налоговую декларацию в электронном виде пока нельзя из-за обновления базы данных

420on.cz 214
​Людям, которые привыкли подавать налоговые декларации в электронном виде, в этом году придется подождать. Финансовая администрация обновляет свою базу данных и этот процесс продлится до второй половины февраля.
Подать налоговую декларацию в электронном виде пока нельзя из-за обновления базы данных

«Финансовая администрация обращает внимание общественности на то, что в связи с продолжающимся обновлением базы данных пока невозможно обработать и подать форму декларации по НДФЛ за налоговый период 2021 года через приложение Elektronická podání (EPO)», — говорится в сообщении Финансового управления.

При этом обязанность подавать налоговые декларации исключительно в электронной форме стала распространяться на определенную группу налогоплательщиков с 1 января текущего года. Это люди, которые установили электронный ящик данных (datová schránka), исполняя требование закона, а не по собственному желанию (предприниматели-физические лица, имеющие личный электронный ящик данных).

«В частности, обязательство подавать налоговую декларацию в электронном виде применяется только в тех случаях, когда за налогоплательщика подает декларацию его представитель (как правило, налоговый консультант или юрист), который по закону должен иметь электронный ящик данных, а также если налогоплательщик обязан иметь финансовую отчетность, проверенную аудитором», — поясняет Финансовая администрация.

Именно этой группе налогоплательщиков придется ждать до середины февраля, пока Финансовая администрация снова откроет базу данных, обработав свои внутренние документы

Альтернативой для тех, кто хочет, чтобы налоговая декларация была подана как можно скорее, является заполнение стандартной бумажной формы, которую соответствующее лицо может затем отправить по почте или передать лично в указанном офисе. Второй вариант — заполнить документ в формате PDF, а затем отправить файл через электронный ящик данных, рекомендует Финансовая администрация.

Крайний срок подачи налоговой декларации — 1 апреля 2022 года. Для тех, кто отправляет форму в электронном виде, срок продлевается до 2 мая 2022 года. На вопрос, будет ли продлен срок из-за текущего сбоя, представители Финансового управления и Минфина пока не ответили.

Источник: novinky.cz

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