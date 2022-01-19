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Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в декабре выросла до 2,99%

Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в декабре выросла до 2,99%

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Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в декабре выросла до 2,99%. В ноябре этот показатель составлял 2,70%. Ставка выросла в десятый раз подряд, а рост был максимальным с 2003 г., следует из данных Fincentrum Hypoindex.
Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в декабре выросла до 2,99%

«Учитывая постоянно растущие ставки в чешских банках, средний показатель будет продолжать расти. Мы можем ожидать, что эта тенденция сохранится в 2022 году», — говорится в сообщении. Хотя интерес к ипотечным кредитам постепенно снижается, объем ипотечных кредитов за весь 2021 год приблизился к 430 миллиардам крон. До сих пор рекордным был объем выдачи ипотечных кредитов в 2020 году — 254 миллиарда крон. Таким образом, за год ипотечный рынок вырос на 70%, однако аналитики предполагают, что в 2022 году объемы сократятся как минимум на 20%.

В декабре прошлого года банки предоставили 10 745 ипотечных кредитов на сумму 34,5 миллиарда крон. По сравнению с ноябрем количество выданных ипотечных кредитов уменьшилось на 5,5%, а объем — на 7,2%.

«В январе мы начали с тарифом 1,94%, а в декабре закончили год со средней процентной ставкой 2,99%. Эту разницу более одного процентного пункта можно считать рекордом на рынке ипотеки», — отметил эксперт.

Реальные ставки чешских банков по ипотеке в конце года уже превышали 4% и не исключено, что в этом году они подойдут вплотную к границе 5%.

По данным Fincentrum Hypoindex, средняя процентная ставка по ипотеке достигла наивысшего уровня в августе 2008 года, когда она поднялась до 5,82%.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
ипотеки покупка недвижимости недвижимость кредитование процентные ставки банки Чехия
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