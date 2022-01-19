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Правительство Чехии снизило скидки на проезд в общественном транспорте

Правительство Чехии снизило скидки на проезд в общественном транспорте

420on.cz 660
19 января правительство Чехии по предложению министра транспорта Мартина Купки (ODS) решило снизить скидку на проезд для студентов и пожилых людей с 75% до 50%. Для государственной казны это должно означать экономию около 2 миллиардов крон в год. Ожидается, что изменение вступит в силу с 1 апреля.
Правительство Чехии снизило скидки на проезд в общественном транспорте

«Мы искали решение, которое принесло бы необходимую экономию в части будущего государственного долга. В то же время мы хотели принести альтернативу, которая не вынудила бы отказаться пассажиров от транспорта и в то же время была способной адресовать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается», — сказал Купка на пресс-конференции после заседания правительства.

Помимо снижения скидки до 50%, новое предложение правительства предусматривает еще две корректировки. Транспорт для детей до шести лет теперь будет бесплатным независимо от их количества. Сейчас бесплатно ездить в поездах может только два ребенка с членами семьи и один — в автобусах.

Второе изменение — расширение скидки для инвалидов третьей группы, которые не имеют права на карту ZTP и ZTP/P.

По словам Купки, общая экономия должна составить почти два миллиарда крон, изменение должно вступить в силу 1 апреля.

Благодаря действующему размеру скидки студент или пенсионер оплачивает только 25% от общей суммы билета. Например, вместо 335 крон они платят 83 кроны за билет по маршруту на поезде Прага-Острава. С апреля скидка снизится до 50%, а стоимость билета увеличится до 168 крон.

Источник: novinky.cz

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Темы
транспорт скидки Чехия правительство студенты дети пенсионеры Инвалиды
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