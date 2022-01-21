В первый год эпидемии доход чешских семей увеличился за счет государственных дотаций

Доход чешских семей в первый год эпидемии увеличился за счет пособий от государства, а уровень бедности снизился, свидетельствуют данные Чешского статистического управления. Средняя чистая сумма дохода на одного человека в 2020 году достигла 220 100 крон — это на 10 300 крон больше, чем в 2019 году.

Статистики ежегодно составляют карту условий жизни чешских семей. В прошлом году было опрошено 11 500 домохозяйств.

Меньше стало людей с очень низкими доходами — 900 тысяч в 2020 году, тогда как в 2019 году их было около 1 миллиона. Человеку грозит бедность, если его заработок составляет менее 60% медианного чистого дохода. В 2020 году этот лимит для физических лиц составлял 14 055 крон в месяц (в 2019 году на 415 крон меньше). Для двоих взрослых минимальная сумма дохода должна составлять 21 082 кроны в месяц, для одного человека с одним ребенком до 13 лет — 18 271 крону, а для семей с двумя детьми старше 13 лет — 28 109 крон. Лимит для родителей с тремя детьми составляет 39 353 кроны.

В первый год эпидемии коронавируса средний чистый доход одного члена домохозяйства увеличился на 4,9% в годовом исчислении — до 220 100 крон.

Доходы людей старше 65 лет росли быстрее всего. В 2020 году доходы пенсионеров увеличились на 7%, а для пары пожилых людей, живущих вместе — на 12%.

Для матерей-одиночек и неполных семей сумма дохода практически не изменилась и составила 147 100 крон в год. «Эпидемия негативно отразилась на финансовом положении неполных семей с детьми, они пострадали больше всего», — сказала Симона Мержинска из Чешского статистического управления.

Источник: irozhlas.cz

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