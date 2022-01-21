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Минфин Чехии опубликовал прогноз на 2022 год: ожидается высокая инфляция и медленный экономический рост

Минфин Чехии опубликовал прогноз на 2022 год: ожидается высокая инфляция и медленный экономический рост

420on.cz 579
​В новом прогнозе Министерство финансов ухудшило оценку экономического роста в Чехии в этом году до 3,1% (в ноябре Минфин прогнозировал рост экономики на уровне 4,1%). В то же время ведомство ожидает более высокую среднюю инфляцию за весь год — на уровне 8,5%.
Минфин Чехии опубликовал прогноз на 2022 год: ожидается высокая инфляция и медленный экономический рост

Министерство опубликовало прогноз в четверг. Документ послужит основой для подготовки проекта госбюджета на этот год.

В прошлом году Минфин оценивает экономический рост на уровне 2,9%. В этом году рост должен быть обеспечен инвестиционными расходами частного и государственного секторов, а также потреблением домохозяйств. Однако рост будет сдерживаться увеличением стоимости жизни, особенно цен на энергоносители.

В этом контексте Минфин констатировал, что основной макроэкономической и социальной проблемой в этом году будет высокая инфляция. «Годовая инфляция будет близка к 10% в первом квартале 2022 года и будет оставаться высокой в ​​оставшуюся часть года», — заявили в Минфине.

По данным ведомства, рост цен на электроэнергию и природный газ должен внести значительный вклад в инфляцию в этом году. Цены на нефть и рост стоимости рабочей силы также повысят цены. «Наоборот, укрепление чешской кроны по отношению к евро должно иметь антиинфляционный эффект», — говорится в прогнозе. По данным Министерства финансов, средний обменный курс кроны в этом году должен составить 24,40 крон/евро.

Кроме того, рынок труда вновь демонстрирует те дисбалансы, которые были характерны для него до начала эпидемии. Это дефицит рабочих рук практически во всех отраслях экономики. Таким образом, Министерство финансов ожидает, что уровень безработицы снизится до 2,3% (в 2021 году уровень безработицы составлял 2,8%).

Источник: irozhlas.cz

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Министерство финансов Чехия экономика бюджет деньги инфляция газ электричество Чешская крона безработица
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