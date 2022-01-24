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В Брно вырос интерес к покупке новых квартир

В Брно вырос интерес к покупке новых квартир

420on.cz 508
В Брно за последний год продано рекордное количество новых квартир, несмотря на резкий рост ипотечных ставок. Инвестиции на местном рынке недвижимости также были рекордными. Всего на покупку новых квартир в Брно люди потратили более 6,5 миллиардов крон.
В Брно вырос интерес к покупке новых квартир

Однако по прошествии длительного времени предложение новых квартир также улучшилось. В начале этого года, согласно исследованию IMPERA Styl, в прайс-листах застройщиков Брно было более 750 свободных квартир для покупки.

В прошлом году в Брно было продано 1192 квартиры в новостройках. По сравнению с 2020 годом это на 25% больше. Наибольший интерес покупателей наблюдался в первом полугодии — в то время, когда можно было воспользоваться очень низкими процентными ставками по жилищным кредитам. В прошлом году объемы ипотеки также были самыми большими в истории Чехии – банки выдали людям кредиты на жилье в общей сложности на 541 млрд крон, что на 70% больше, чем в 2020 году.

«Это связано, в том числе, с тем, что количество инвестиционных покупок растет. Кроме того, некоторые покупатели, которые рассматривали или откладывали покупку, боялись повышения ставок и во второй половине года пытались совершить запланированные покупки по приемлемой процентной ставке», — объясняет Франтишек Шудржих, генеральный директор IMPERA Styl.

В общей сложности в прошлом году покупатели в Брно потратили на новые квартиры более 6,5 миллиардов крон. Это на 50% больше, чем в 2020 году.

Источник: stavebni-forum.cz

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Темы
покупка недвижимости квартиры Брно Чехия ипотеки процентные ставки недвижимость инвестиции
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