Зарплаты чиновников в Чехии в 2022 году «заморозят»

Президент Чехии Милош Земан подписал поправку, которая с февраля «заморозит» зарплаты всех государственных служащих на уровне прошлого года.

По мнению критиков, поправка является неконституционной из-за сокращения заработной платы судей и утверждения в условиях чрезвычайного положения. Изменения в закон, предложенные правительством, одобренные обеими палатами парламента и утвержденные Сенатом без возможности внесения поправок, вероятно, будут оспорены представителями судебной власти в Конституционном суде.

Заработная плата политиков, судей и прокуроров определяется исходя из окладной базы, которая основана на средней зарплате в прошлом году. С января зарплаты политиков, судей и прокуроров выросли на 6%. Поправка вновь снизит размер зарплат до прошлогоднего уровня.

В случае зарплаты политиков сумма снизится с 89 155 до 84 060 крон. Для судей эта сумма сократится со 106 986 до 100 872 крон, а для прокуроров — с 96 287 до 90 748 крон.

Правительство хочет сэкономить государству около 600 миллионов крон. Именно эта экономия и обосновала необходимость ускоренного утверждения поправки.

Источник: irozhlas.cz