В прошлом году в Чехии появилось почти 65 тысяч новых предпринимателей

В 2021 году наибольшее количество людей в Чешской Республике начали заниматься бизнесом за последние девять лет. Было зарегистрировано 64 599 новых индивидуальных предпринимателей, что на 3 563 человека больше, чем в 2020 году.

В прошлом году также закрыли свой бизнес 38 306 человек, что на 3 766 человек меньше, чем годом ранее. Это следует из анализа данных портала www.informaceofirmach.cz компании CRIF.

Число предпринимателей с прерванной деятельностью было самым низким за три года (88 524).

«Большое количество новых предпринимателей мы можем интерпретировать по-разному. С одной стороны, это, безусловно, хорошо, что люди заинтересованы в ведении бизнеса, а также то, что они меньше закрывают и прерывают свой бизнес, чем в предыдущие годы. С другой стороны, возникает вопрос, эти люди на самом деле занимаются бизнесом или речь идет только о замене трудовых отношений другим типом отношений между работником и работодателем», — сказала аналитик CRIF Вера Каменичкова.

В прошлом году 4 068 человек начали заниматься бизнесом в сфере транспорта и хранения, что на 50% больше, чем в 2020 году. На пятую часть увеличилось количество новых профессий в административной деятельности, где 2 527 человек начали заниматься бизнесом. В целом число новых предпринимателей в большинстве отраслей увеличилось, сократившись только в трех сферах. Наибольшее снижение произошло в сфере услуг по размещению и питанию (на 8%), за ними следуют другие виды деятельности (на 7%), далее — образование, здравоохранение и социальная сферы (на 5%).

Большинство людей начали заниматься бизнесом в обрабатывающей промышленности в 2021 году, а именно 9 766 человек. Затем последовало строительство с 7 978 новыми предпринимателями и профессиями в научно-технической деятельности (7 901).

Источник: novinky.cz

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