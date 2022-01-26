Акцию Milostivé léto планируют повторить осенью 2022 года

28 января в Чехии заканчивается акция Milostivé léto. Ее планируется повторить в сентябре этого года. В рамках акции должники могли выплатить только основную сумму долга государству, муниципалитету или частным организациям без процентов, штрафов или санкций за просрочку, которые накопились за несколько лет. Благодаря этому сумма долга существенно уменьшится.

Акцию Milostivé léto хотят провести еще раз в этом году — с начала сентября до конца ноября, сообщил на пресс-конференции министр юстиции Чехии Павел Блажек (ODS).

Чтобы снизить сумму долга необходимо было сообщить судебному исполнителю, что клиент намерен погасить долг в рамках акции Milostivé léto, затем погасить сумму основного долга и до 28 января перечислить 908 крон. Ему не придется платить проценты, штрафы и другие сборы.

Акция распространяется только на долги государству и организациям в рамках исполнительного производства. Она не распространяется на долги по уплате налогов, которыми занимается финансовое управление или управление по социальному обеспечению. По подсчетам организаций, которые работают с должниками, акция может затронуть около 300 000 человек.

Например, у человека накопился долг из-за неуплаченного штрафа за проезд, который составляет несколько тысяч крон. В рамках акции он заплатит только сам штраф и еще 908 крон судебному исполнителю и тем самым избавится от долга. По словам председателя совета директоров остравской транспортной компании Даниэля Мориса, долгосрочные неуплаченные штрафы составляют «абсолютное большинство» от общего количества наложенных штрафов.

По словам Павла Блажека, Минюст подведет итоги нынешней акции Milostivé léto в феврале-марте.

Источник: ceskenoviny.cz

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