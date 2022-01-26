Ущерб 44 миллиона крон, 11 обвиняемых: чешская полиция расследует дело об уклонении от уплаты налогов в агентствах по трудоустройству

Полиция в Краловоградецком крае обвинила четырех человек и семь компаний в уклонении от уплаты налогов. По мнению следователей, подозреваемые с помощью измененных данных «оптимизировали налоговую нагрузку» в пяти агентствах по трудоустройству. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом в среду сообщила пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.

«Задержанных обвиняют в том, что они оптимизировали налоговую нагрузку пяти компаний, которые работали на рынке как агентства по трудоустройству. Они использовали в бухгалтерском учете подложные документы, которые впоследствии были включены в налоговые декларации», — отметила пресс-секретарь.

На основе скорректированных налоговых деклараций компании платили более низкие налоги в 2018–2020 годах. По версии следствия, они причинили ущерб государству почти на 44 миллиона крон, при этом в ходе расследования полицейские арестовали имущество и деньги на различных счетах фирм на общую сумму 43 миллиона крон.

Источник: novinky.cz

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