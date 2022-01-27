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В рамках программы Antivirus компания Škoda Auto получила от государства 1,3 миллиарда крон

В рамках программы Antivirus компания Škoda Auto получила от государства 1,3 миллиарда крон

420on.cz 121
Компания Škoda Auto за время эпидемии коронавируса получила больше всего денег в рамках программы Antivirus. На поддержку сотрудников государство выделило ей более 1,33 миллиарда крон.
В рамках программы Antivirus компания Škoda Auto получила от государства 1,3 миллиарда крон

Второе место в списке с большим отрывом занимает компания HP TRONIC Zlín, в которую входят Datart и другие интернет-магазины. Размер государственных дотаций составил 252,8 миллиона крон. Третья по величине сумма была выплачена Paradise Casino Admiral — почти 226,5 миллионов крон. Об этом сообщило министерство труда.

В первую двадцатку получателей входят также Чешские железные дороги, еще одна сеть казино, некоторые торговые сети, Smartwings и пражский аэропорт. Им было выплачено в общей сложности 3,57 миллиарда крон, или 7% от общей суммы компенсаций.

В целом в рамках программы Antivirus чешские компании получили 47,9 миллиарда крон. Половина суммы досталась фирмам со штатом сотрудников до 50 человек (около 23,8 миллиарда крон).

Пресс-секретарь министерства Ева Давидова отметила, что суммы могут быть не окончательными. «С учетом возможных проверок, которые в некоторых случаях могут привести к обязательству по возврату части полученных субсидий, суммы могут измениться», — сказала пресс-секретарь.

Фирмы, пострадавшие от правительственных ограничений в период коронавирусного кризиса, могли получать от государства компенсации для выплаты зарплаты работникам. Деньги выплачивались с момента объявления первого чрезвычайного положения в стране, то есть с 12 марта 2020 года.

Рестораны и гостиницы получили от государства около 12 миллиарда крон, оптовая, розничная торговля и авторемонтные мастерские — свыше 11 миллиардов, обрабатывающая промышленность — почти 11 миллиардов крон.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
коронавирус Чехия компенсация Министерство труда казино Skoda
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