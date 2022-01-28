Налоговая декларация за 2021 год: подробная инструкция

​Не только налоговую декларацию, но и отчеты по социальному и медицинскому страхованию за 2021 год — все эти документы необходимо подготовить самозанятым лицам и предпринимателям в начале года. В этой статье рассказываем, какие сроки установлены для подачи налоговой декларации за 2021 год и на что следует обратить особое внимание.

Кто подает налоговую декларацию

Налоговую декларацию о подоходном налоге должны подавать ежегодно все предприниматели и самозанятые лица, а в некоторых случаях — наемные работники или студенты, которые подрабатывают.

Самозанятые лица и предприниматели должны подать декларацию, если их годовой доход превышает 15 000 крон. Декларация должна быть подана, если вы оказались в налоговом убытке.

Работники должны подавать декларацию только в том случае, если помимо основного дохода у работодателя они получают более 6 000 крон в год дополнительного дохода.

Студенты или работающие пенсионеры должны подавать налоговую декларацию, если они работали более чем у одного работодателя в течение одного месяца и получили авансовый налог на свой доход.

Сроки подачи налоговой декларации

Для всех установлены одинаковые сроки. Однако если в последние два года из-за пандемии срок подачи налоговых деклараций переносился, в этом году этого не планируется.

Таким образом, крайний срок подачи налоговой декларации в бумажном виде за 2021 год установлен 1 апреля 2022 года. Если же вы подаете декларацию в электронном виде, то срок продлевается на месяц — до 2 мая. При этом нет необходимости сообщать кому-либо, что вы будете подавать налоговую декларацию в электронном виде. Если налоговую декларацию готовит налоговый консультант, то крайний срок подачи переносится на 1 июля.

Социальное и медицинское страхование

Не следует забывать, что вместе с налоговой декларацией предприниматели обязаны предоставить два отчета — один в страховую компанию по медицинскому страхованию, второй — в управление социального страхования.

Как правило, на подачу этих отчетов у налогоплательщиков всегда есть на один месяц больше, чем на подачу декларации. Поэтому, если вы до 1 апреля подаете бумажную налоговую декларацию, то отчет о социальном и медицинском страховании должен быть сдан до 2 мая.

Если налоговая декларация подается в электронном виде, эти отчеты можно предоставить до 1 июня, при участии налогового консультанта — до 1 августа.

Если у вас возник долг за социальное или медицинское страхование, его нужно оплатить в течение 8 дней с момента подачи соответствующего отчета.

Скачать форму налоговой декларации можно с сайта Финансового управления или получить непосредственно в налоговой инспекции. Заполненную декларацию затем можно подать лично в налоговой инспекции по месту постоянного жительства или отправить по почте. Не забудьте принести подтверждение о скидках, которые вы хотите применить.

В электронном виде налоговую делкарацию можно подать через портал Moje daně или через приложение электронной подачи Финансовой администрации. Однако сейчас подача налоговой декларации временно невозможна из-за обновления баз данных. Финансовое управление планирует, что эта опция вновь будет доступна в середине февраля.

Как заплатить налог на прибыль

Налог можно оплатить наличными в кассах налоговой инспекции или ČNB. В этом случае сумма сразу же поступает на счет. Налог также можно заплатить банковским переводом, однако деньги поступят на счет налоговой инспекции спустя несколько дней. Также налог можно оплатить на почте с помощью квитанции A.

В течение трех рабочих дней после истечения срока уплаты налога инспекция не взимает штрафы за просрочку. Далее штрафы за несвоевременную подачу или уплату налога рассчитываются в зависимости от того, как вы подаете декларацию. Например, если опоздать со сдачей, например, до 4 мая, можно избежать штрафа. В этом случае достаточно подать декларацию в электронном виде. Однако, если вы решите подать форму в тот же день (то есть 4 мая), санкции будут рассчитываться с 1 апреля.

Единый налог

Второй год подряд в Чехии также существует возможность фиксированного налога для индивидуальных предпринимателей. То есть каждый месяц вы платите определенную сумму, которая включает в себя как подоходный налог, так и авансы по социальному и медицинскому страхованию. В этом случае вам не нужно подавать налоговую декларацию.

Однако, если ваш годовой доход превысил один миллион крон, вы обязаны вновь подать налоговую декларацию.

Зарегистрироваться для уплаты единого налога можно было до 10 января. В течение года такая возможность есть только у предпринимателей, которые только начинают свой бизнес.

Источник: seznamzpravy.cz

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