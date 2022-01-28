Экс-глава Минфина Чехии потратила почти 2 миллиона крон на свою PR-кампанию в Instagram

Об этом сообщил сервер Seznam Zprávy, заявив, что фотограф работал в министерстве с января 2021 года, а оператор — с сентября 2020 года. Оба прекратили сотрудничество с ведомством по собственному желанию в ноябре прошлого года.
«Министерство финансов сообщает вам, что за период с 23 сентября 2020 года по 30 ноября 2021 года расходы на заработную плату и вознаграждение этих сотрудников составили в общей сложности 1 930 769 крон», — сообщил Seznam Zprávy представитель администрации правительства Милош Наги.
Он попросил провести количественную оценку расходов на фотографа и оператора в соответствии с законом о свободном доступе к информации. Информацию он получил только после неоднократных запросов, в ответ на которые Минфин указывал, что из-за защиты персональных данных невозможно сообщить конкретные суммы вознаграждения для отдельных сотрудников.
Профессиональный фотограф Давид Шедивы в основном фотографировал Шиллерову для Instagram, эти услуги он оказывал с января 2021 года. Оператор Якуб Конечны начал работу в сентябре 2020 года. Оба уволились по собственному желанию через два дня после того, как Петр Фиала был назначен премьер-министром.
При этом еще в сентябре прошлого года Минфин заявлял, что «не нанимает фотографов». Шиллерова обязана была сама управлять соцсетями, а сотрудники должны были делать фотографии в рамках своих обычных обязанностей.
Сама Шиллерова отказалась комментировать данные факты.
Источник: irozhlas.cz
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