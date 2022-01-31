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Plzeňský Prazdroj прекращает продавать пиво в пластиковых бутылках

Plzeňský Prazdroj прекращает продавать пиво в пластиковых бутылках

420on.cz 207
​Чешский пивоваренный завод Plzeňský Prazdroj прекращает продажи пива в пластиковых бутылках. Заводы Velkopovický Kozel и Primus уже отказались от пластиковой упаковки.
Plzeňský Prazdroj прекращает продавать пиво в пластиковых бутылках

Пивовар Plzeňský Prazdroj прекратил розлив пива в пластиковую тару в декабре,сейчас в магазинах продаются последние партии пива. По словам пресс-секретаря компании Зденека Коваржа, сейчас более 70% пива завод разливает в возвратную и многоразовую тару, то есть в кеги и стеклянные бутылки.

В 2014 и 2015 годах у Prazdroj была самая большая доля продаж пива в пластиковых бутылках — около 7%. В последние годы эта доля колебалась от 3% до 4%.

«Решение отказаться от пластиковых бутылок связано с долгосрочными усилиями по минимизации воздействия нашего бизнеса на окружающую среду», — сказала директор по коммуникациям Павлина Калоусова.

Она добавила, что целью компании является максимально возможное повторное использование упаковки или их производство из переработанных материалов. Однако пивные пластиковые бутылки нельзя использовать повторно для производства новой упаковки. Главное препятствие — внутренняя защитная мембрана, необходимая для сохранения качества пива. Поэтому компания отказалась от них. 

«Отказавшись от розлива пива в пластиковую упаковку, мы сэкономим более 1300 тонн пластика в год», — сказала Калоусова.

В 2011 году была введена в эксплуатацию линия розлива пива в пластиковые бутылки в Пльзене, производительность которой составляет 18 000 бутылок в час. «Последней наполненной бутылкой была бутылка Primus 10 декабря прошлого года, на которой закончилась работа линии. За это время на нем было разлито 3,8 млн гектолитров пива. Сейчас мы будем демонтировать линию розлива пластиковых бутылок», — сказал Коварж.

По данным Prazdroj, около двух третей потребителей перешли стали покупать стеклянную многоразовую тару вместо пластиковых бутылок, а треть покупают алюминиевые банки вместо пластика. «Преимущество алюминия в том, что его можно перерабатывать практически бесконечно долго, при этом качество материала остается неизменным», — сказала Калоусова.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
чешское пиво пивоварни Пльзень Чехия экология производство
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