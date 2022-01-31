В акции Milostivé léto приняли участие десятки тысяч жителей Чехии

​28 января в Чехии завершилась акция Milostivé léto, которая позволила людям избавиться от взыскания долгов в государственных учреждениях на льготных условиях. В акции приняли участие десятки тысяч человек, хотя цель была — около 400 тысяч.

«Чаще всего это были долги перед транспортными компаниями и медицинскими страховыми компаниями. Мы по-прежнему много занимались задолженностью по квартплате за муниципальные квартиры, например, когда изначально низкие суммы долга стали в разы выше», — сказал Radiožurnál Радек Хабл, директор Института предотвращения и решения чрезмерной задолженности.

Акция Milostivé léto началась 28 октября 2021 года и продолжалась три месяца. Чтобы снизить сумму долга необходимо было сообщить судебному исполнителю, что клиент намерен погасить долг в рамках акции Milostivé léto, затем погасить сумму основного долга и до 28 января перечислить 908 крон в счет оплаты услуг судебного исполнителя. В результате человек не должен был платить проценты по долгу, пени и другие сборы.

Акция распространялась только на долги государству и организациям в рамках исполнительного производства. Она не распространяется на долги по уплате налогов, которыми занимается финансовое управление или управление по социальному обеспечению.

Министерство юстиции планирует перезапустить акцию Milostivé léto этой осенью. Мероприятие снова продлится три месяца, то есть до конца ноября. Мы хотели бы сделать второе «Милостивое лето» более эффективным, чтобы избежать двусмысленности в интерпретации», — сказал пресс-секретарь Минюстаа Владимир Ржепка.

По словам министра юстиции Павла Блажека, в настоящее время обсуждаются параметры следующей акции по облегчению долгового бремени, а именно с оппозицией, долговыми консультантами и Палатой судебных приставов. В феврале-марте ведомство планирует подвести окончательные итоги нынешней акции.

Источник: irozhlas.cz

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