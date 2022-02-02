Количество турфирм в Чехии сокращается, туры дорожают

​Если два года назад на чешском рынке работали около 880 турфирм, то сейчас их число сократилось почти на 300 компаний. Некоторым турфирмам в прошлом году не удалось продлить договор обязательного страхования от банкротства — без этой страховки они не могут продавать туры.

«Договор страхования можно продлевать в любое время в течение года, но как правило треть страховок переоформляется 1 января, а еще часть — в феврале. Таким образом, примерно 50-60% турфирм в последние недели пытались продлить договор страхования на следующий период», — сказал Зденек Кржиж, вице-председатель Ассоциации туристических агентств.

По его словам, некоторые предприниматели не выполнили условия страхования или им это было невыгодно с финансовой точки зрения, поэтому в ближайшем будущем количество турфирм будет сокращаться.

«Определенная часть из них решила закрыть бизнес, потому что он не был перспективным. Многие решили вместо турфирмы стать туристическим агентством — де-факто стать продавать услуги других туроператоров», — добавляет Кржиж.

Некоторым турфирмам удалось договориться о гарантиях с Национальным банком развития. Однако те, кто оформил страховку, отмечают, что дополнительные расходы, связанные со страховкой, будут отражены в ценах на туры. Таким образом, клиенты будут доплачивать за отдых в этом году.

Это подтверждает и Ленка Чижова, которая владеет турфирмой более 12 лет. «Туры будут намного дороже. Из-за подорожания автомобильного топлива и ADblue цены вырастут минимум на 25% или на 30%. В связи с ростом стоимости продуктов, конечно, дорожают и отели, что, конечно, отразится на ценах», — сказала она.

«Отдельные туристические услуги также сильно подорожали. Иностранные отельеры каждый год поднимают цены на проживание, однако в этом сезоне в некоторых случаях рост составил десятки процентов», — добавляет Катержина Халупкова, директор Ассоциации чешских туристических агентств.

Однако, несмотря на рост цен, интерес к турам, особенно к летнему сезону, среди чехов большой. Fischer, Alexandria и Invia, например, сообщают о значительном увеличении продаж. В начале года люди пользуются преимуществами покупки тура со скидкой в так называемом предложении first moment.

Источник: irozhlas.cz

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