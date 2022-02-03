Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 4,5%

Чешский национальный банк (ČNB) вновь повысил ключевую процентную ставку на 0,75 процентного пункта — до 4,5%. Это максимальное значение с января 2002 года.

Об этом ČNB сообщил на своем сайте. Центральный банк продолжает бороться с растущей инфляцией, повышая ставки. Увеличение на 0,75 процентных пункта соответствует ожиданиям аналитиков.

«Это должно быть последнее чрезвычайное повышение, начавшееся в сентябре прошлого года, когда ставка была повышена на 0,75 процентного пункта. Теперь ČNB должен менять процентные ставки более мелкими шагами. Однако в целом представители ČNB предполагают, что ключевая ставка не превысит 5%», — заявил главный экономист Чешской банковской ассоциации Якуб Сейдлер.

Чешская крона отреагировала на запланированное повышение процентной ставки уже в четверг утром. Обменный курс кроны значительно укрепился и превысил 24,10 крон за евро. По словам главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, возможно дальнейшее укрепление валюты до уровня 24 крон за евро.

Причиной повышения процентных ставок является продолжающийся рост инфляции и связанные с этим усилия центрального банка по снижению инфляционных ожиданий. В новом прогнозе экономисты ожидают увеличения средней инфляции в этом году до 8%. В ноябре ČNB ожидал среднего уровня инфляции в этом году на уровне 5,6%.

Источник: novinky.cz

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