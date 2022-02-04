ЧНБ оштрафовал компанию Modrá pyramida на 5 миллионов крон за нарушение правил кредитования

​Stavební spořitelna Modrá pyramida получила штраф в размере пяти миллионов крон от Чешского национального банка (ЧНБ) за взимание с клиентов дополнительных платежей при досрочном погашении ипотечных кредитов.

Modrá pyramida не уменьшала общую стоимость ипотечных кредитов на проценты и другие расходы для 740 потребителей, которые потребовали досрочного погашения кредита. Таким образом, банк нарушил закон о потребительском кредитовании. Это следует из опубликованного решения ЧНБ.

Согласно решению, Modrá pyramida получила около 4,6 млн крон от потребителей в период с 8 марта 2019 года по 28 апреля 2020 года в качестве компенсации за комиссионные, уплаченные компаниям за посредничество при оформлении кредита, и 3,06 млн крон в качестве компенсации за проценты, выплаченные заемщикам. Modrá pyramida должна выплатить штраф в течение 30 дней с момента вступления этого решения в силу 28 января.

В документе ЧНБ указывает, что закон не предусматривает какого-либо права стороны на компенсацию ее прибыли в связи с досрочным погашением или финансовыми потерями. В законе не указано, что сторона имеет право на возмещение расходов, обычно понесенных в связи с с его хозяйственной деятельностью.

«Мы убеждены, что наш подход основан на пояснительной записке к закону и у нас есть для этого достаточно правовых и экономических аргументов и мнений экспертов. Мы знаем, что ЧНБ уже давно придерживается иного мнения, этот вопрос может решить только независимый суд. Мы полностью уважаем решение ЧНБ как регулятора банковской деятельности и будем следовать ему в будущем, если компетентный суд не примет иного решения», — сказал Павел Зубек, пресс-секретарь Komerční banka и Modrá pyramida.

Stavební spořitelna Modrá pyramida входит в состав группы Komerční banka. В последние годы компания предлагает не только сберегательные продукты, на и работает на рынке финансового консалтинга, предлагая банковские и страховые продукты.

Источник: ceskenoviny.cz

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