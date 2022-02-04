PRE с апреля увеличит цены на электричество на четверть, на газ — на треть

​Pražská energetika (PRE) с апреля повысит цены на электроэнергию в среднем на 25%. С мая цены на газ вырастут на 30%, сообщила компания.

В качестве причины роста стоимости поставщик назвал устойчиво высокие цены на энергоносители на оптовом рынке.

Последний раз PRE меняла цены в сентябре прошлого года, то есть до начала энергетического кризиса. В отличие от других поставщиков компания не увеличивала цены в зимний сезон.

«PRE подходит к этому изменению цены как один из последних поставщиков. Большинство других поставщиков сделали это в начале этого года, а некоторые сделали это даже дважды. Новые цены отражают реальную ситуацию на оптовом рынке», — говорится в сообщении компании.

Почти 75% потребителей PRE проживают в городских квартирах и пользуются единым тарифом на потребление электроэнергии. Для этих клиентов цена за ежемесячный платеж увеличится в диапазоне от 50 до 250 крон, в зависимости от используемого продукта и характера потребления. Для клиентов, которые используют электричество для нагрева воды, цена увеличится на 100-400 крон в месяц, в зависимости от характера продукта и объема потребления.

Клиентов, у которых в договоре фиксированная цена, изменения не коснутся. «Изменение также не коснется клиентов, которые PRE выступает в качестве поставщика последней инстанции (DPI) и берет электроэнергию в рамках DPI, а также тех, кто уже перешел с DPI на стандартный продукт PRE proud start», — сказал поставщик.

Газ станет еще дороже для потребителей. С мая они будут платить на 30% больше. Для большинства клиентов платеж увеличится примерно на 100-300 крон в месяц, если они будут использовать газ только для приготовления пищи. С отоплением стоимость вырастет на 250 — 750 крон в месяц.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: