Чешский гидрометеорологический институт (CHMI) предупредил в субботу о сильном ветре и снегопаде. За сутки в горах может выпасть до 50 сантиметров снега.

Предупреждение будет действовать и в воскресенье, 6 февраля. Утром ожидается сильный ветер, особенно, в северной Моравии и Силезии. «Местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с (около 70 км/ч)», — сообщили метеорологи.

Одновременно в республике выпадет много снега. Предупреждение с высокой степенью опасности относится, прежде всего, к горным районам, предупреждение с более низкой степенью – также к предгорьям и району Высочина. «Мы ожидаем, что выпадет от 10 до 30 см снега, в горах местами — до 50 см в течение суток», — сообщили метеорологи.

Источник: novinky.cz