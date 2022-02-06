Мужчина из Оломоуца хотел заработать и в итоге потерял 1,6 миллиона крон

Перспектива получить десятки миллионов крон от инвестиций привлекла 39-летнего мужчину из Оломоуца настолько, что он потерял бдительность. Он тщательно следовал инструкциям мошенников и в результате с его счета было снято более 1,6 миллиона крон.

Пострадавший обратился в полицию только после того, когда он понял, что его обманули.

По словам пресс-секретаря полиции Петры Ванхаровой, в середине декабря прошлого года с мужчиной через мессенджер связалась женщина, которая якобы искала одноклассницу.

«После короткого общих фраз и объяснения, что они не знакомы лично, темой разговора стали инвестиции. Женщина отправила мужчине приложение, которое он скачал и создал себе аккаунт. Мужчина постепенно отправил в общей сложности более 300 000 крон несколькими транзакциями с конца прошлого года», — сказала пресс-секретарь.

Тогда, по ее словам, женщина направила оломоуцкого знакомого к своему дяде, банкиру, который должен был разбираться в инвестициях на бирже. «По указанию предполагаемого банкира мужчина через другое приложение открыл счет на бирже криптовалют. В середине января он перевел ему со своих счетов в общей сложности почти 700 000 крон в рамках семи транзакций», — заявила Ванхарова.

Пришло время инвестировать. Мужчина получил инструкции о том, какой и где открыть депозит от предполагаемого банкира. Благодаря сделанным инвестициям мужчина должен был за короткое время заработать 33 миллиона крон.

«После того, как решил забрать деньги, с ним связалась компания, которая должна была выплатить ему инвестиции. Для перевода мужчину попросили сначала заплатить более 600 000 крон на указанный счет. Доверчивый человек, видя перед собой огромные инвестиции, сразу переслал сумму», — отметила пресс-секретарь.

После этого никто из людей, с которыми он контактировал, с ним больше не общался. В общей сложности пострадавший лишился более 1,6 миллиона крон.

«Оломоуцкие следователи расследуют дело по подозрению в совершении мошенничества. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы», — сообщили в полиции.

Источник: novinky.cz