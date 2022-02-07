У чешской компании BIKE FUN украли запчасти для велосипедов на 250 миллионов крон

Крупнейший чешский производитель велосипедов BIKE FUN International (BFI) из Копрживнице лишился во время ограбления важных деталей для производства велосипедов на сумму 250 миллионов крон. Из-за кражи и отсутствия запчастей производство некоторых моделей задержится на год.

Об этом заявил 7 февраля менеджер по маркетингу BFI Ян Бутала.

Ограбление произошло на стоянке для отдыха на автомагистрали в Германии и, по словам Бутала, было заранее спланировано и совершено хорошо организованной группой.

«Скорее всего, злоумышленники наблюдали за грузовиком с момента загрузки, воры дождались вынужденного перерыва на отдых водителя, а затем злоумышленники усыпили его в кабине с помощью газа. В конце концов, они замаскировали улики в грузовом отсеке с помощью огнетушителя», — добавил он.

Украденные компоненты Shimano являются важными запчастями для производства почти 10 000 велосипедов.

Инцидент произошел в сложное время, когда поставки отдельных комплектующих стагнируют. В настоящее время компания может заменить только часть компонентов со склада или от альтернативных производителей.

«Положение производителей велосипедов по всему миру действительно сложное. С одной стороны, мы имеем дело с огромным спросом, а с другой — с еще большей нехваткой компонентов, вызванной многими факторами», — сказал Петр Кркошка, директор цепочки поставок BFI.

Интерес к велосипедам быстро вырос во время пандемии. Однако из-за нехватки запчастей сроки поставки новых велосипедов конечным покупателям в некоторых случаях были сдвинуты до двух лет.

«Производство некоторых моделей будет отложено почти на год, поскольку на рынке нет альтернативы для многих моделей из запчастей этой партии», — сказал Кркошка.

Подобной ситуации в компании еще не было. «Никакое страховое покрытие не компенсирует нам убытки и особенно репутацию за просрочку при продаже велосипедов», — добавил Кркошка.

BFI производит более 150 000 велосипедов и электровелосипедов в год, а оборот компании составляет около двух миллиардов крон. Предприятие собственные бренды Superior, Rock Machine и Frappé. BFI экспортирует более 80% своей продукции и экспортирует велосипеды в более чем 30 стран. Компания принадлежит чешской группе Consillium миллиардера Томаша Немца.

Источник: novinky.cz

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