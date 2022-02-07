Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.26
USD
21.22
RUB
0.28
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
04d 3 °C
У чешской компании BIKE FUN украли запчасти для велосипедов на 250 миллионов крон

У чешской компании BIKE FUN украли запчасти для велосипедов на 250 миллионов крон

420on.cz 357
Крупнейший чешский производитель велосипедов BIKE FUN International (BFI) из Копрживнице лишился во время ограбления важных деталей для производства велосипедов на сумму 250 миллионов крон. Из-за кражи и отсутствия запчастей производство некоторых моделей задержится на год.
У чешской компании BIKE FUN украли запчасти для велосипедов на 250 миллионов крон

Об этом заявил 7 февраля менеджер по маркетингу BFI Ян Бутала.

Ограбление произошло на стоянке для отдыха на автомагистрали в Германии и, по словам Бутала, было заранее спланировано и совершено хорошо организованной группой.

«Скорее всего, злоумышленники наблюдали за грузовиком с момента загрузки, воры дождались вынужденного перерыва на отдых водителя, а затем злоумышленники усыпили его в кабине с помощью газа. В конце концов, они замаскировали улики в грузовом отсеке с помощью огнетушителя», — добавил он. 

Украденные компоненты Shimano являются важными запчастями для производства почти 10 000 велосипедов.

Инцидент произошел в сложное время, когда поставки отдельных комплектующих стагнируют. В настоящее время компания может заменить только часть компонентов со склада или от альтернативных производителей.

«Положение производителей велосипедов по всему миру действительно сложное. С одной стороны, мы имеем дело с огромным спросом, а с другой — с еще большей нехваткой компонентов, вызванной многими факторами», — сказал Петр Кркошка, директор цепочки поставок BFI.

Интерес к велосипедам быстро вырос во время пандемии. Однако из-за нехватки запчастей сроки поставки новых велосипедов конечным покупателям в некоторых случаях были сдвинуты до двух лет.

«Производство некоторых моделей будет отложено почти на год, поскольку на рынке нет альтернативы для многих моделей из запчастей этой партии», — сказал Кркошка.

Подобной ситуации в компании еще не было. «Никакое страховое покрытие не компенсирует нам убытки и особенно репутацию за просрочку при продаже велосипедов», — добавил Кркошка. 

BFI производит более 150 000 велосипедов и электровелосипедов в год, а оборот компании составляет около двух миллиардов крон. Предприятие собственные бренды Superior, Rock Machine и Frappé. BFI экспортирует более 80% своей продукции и экспортирует велосипеды в более чем 30 стран. Компания принадлежит чешской группе Consillium миллиардера Томаша Немца.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTubeГлавные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
  • YouTubeСколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
кражи ограбление Чехия Германия велосипеды
Читайте
по теме 
Преступник в Чехии украл два мобильных телефона, потерял свой и заявил о его пропаже в полицию
23.01.2022 13:53 Общество
Преступник в Чехии украл два мобильных телефона, потерял свой и заявил о его пропаже в полицию
1861
Полиция поймала вора, укравшего картины из пражской галереи
08.01.2022 17:00 Общество
Полиция поймала вора, укравшего картины из пражской галереи
2613
Полиция разыскивает вора, укравшего картины из пражской галереи
07.01.2022 10:32 Общество
Полиция разыскивает вора, укравшего картины из пражской галереи
2258
Женщина украла чихуахуа из торгового центра в Праге
20.12.2021 10:53 Общество
Женщина украла чихуахуа из торгового центра в Праге
2669
Последние новости:
07
февраля
В Праге неизвестный вновь обстрелял автобус
07.02.2022 07:58 Общество
В Праге неизвестный вновь обстрелял автобус
912
06
февраля
Мужчина из Оломоуца хотел заработать и в итоге потерял 1,6 миллиона крон
06.02.2022 18:50 Экономика
Мужчина из Оломоуца хотел заработать и в итоге потерял 1,6 миллиона крон
2089
130 человек застряли на канатной дороге в Есениках
06.02.2022 16:01 Общество
130 человек застряли на канатной дороге в Есениках
1286
Президент Чехии о поправках в закон о пандемии: полиция должна была остановить протестующих
06.02.2022 13:56 Общество
Президент Чехии о поправках в закон о пандемии: полиция должна была остановить протестующих
1892
Минздрав Чехии пока не будет отменять мобильное приложение Tečka
06.02.2022 08:48 Общество
Минздрав Чехии пока не будет отменять мобильное приложение Tečka
4204
05
февраля
В горах может выпасть до 50 сантиметров снега
05.02.2022 14:38 Экономика
В горах может выпасть до 50 сантиметров снега
1395
Почти половина чехов употребляют алкоголь во время катания на лыжах
05.02.2022 10:32 Общество
Почти половина чехов употребляют алкоголь во время катания на лыжах
1471
04
февраля
PRE с апреля увеличит цены на электричество на четверть, на газ — на треть
04.02.2022 13:55 Экономика
PRE с апреля увеличит цены на электричество на четверть, на газ — на треть
2886
В Чехии увеличивается количество серьезных случаев рака легких
04.02.2022 13:00 Общество
В Чехии увеличивается количество серьезных случаев рака легких
2783
ЧНБ оштрафовал компанию Modrá pyramida на 5 миллионов крон за нарушение правил кредитования
04.02.2022 10:58 Экономика
ЧНБ оштрафовал компанию Modrá pyramida на 5 миллионов крон за нарушение правил кредитования
1312


Мобильная версия