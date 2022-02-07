Администрация президента Чехии опубликовала зарплаты чиновников за 2021 год

​В понедельник Администрация президента Чехии опубликовала данные о зарплатах руководителей во главе с канцлером Вратиславом Минаржем. Его чистый доход в прошлом году составил 1 396 777 крон. Кроме того, он получил премии в размере 493 873 крон.

Заместитель Минаржа Петр Мужак заработал 1 042 830 крон, директор административного отдела Ян Новак — 1 000 932 крон в качестве основного оклада. Оба также получили премии в размере почти 226 и 316 тысяч крон соответственно.

Пресс-секретарь Пражского града Йиржи Овчачек получил в прошлом году зарплату в размере 744 628 крон и еще 177 000 крон в виде премий.

Глава секретариата президента Ярослав Глиновски за 2021 год заработал 840 824 крон и еще 198 000 крон — в качестве премии.

В прошлом Пражский град не разглашал зарплаты чиновников и безуспешно судился с гражданскими активистами, которые требовали обнародовать эти данные. Теперь с ними можно ознакомиться по ссылке.

Источник: novinky.cz