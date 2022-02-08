Уровень безработицы в Чехии в январе вырос незначительно

​Безработица в Чехии в январе выросла на 0,1 процентных пункта по сравнению с декабрем и составила 3,6%. Без работы сейчас в стране 267 076 человек, что примерно на 9 000 больше, чем месяцем ранее.

По данным на конец января работодатели предлагали 351 680 вакансий. В среднем на одну вакансию приходится 0,8 соискателя, сообщило сегодня Бюро труда Чехии.

Безработица регулярно растет в январе. «Наблюдается постепенное сокращение сезонных работ, особенно в строительстве и сельском хозяйстве», — сказал Виктор Наймон, директор Бюро труда Чешской Республики. На статистику также влияет количество людей, у которых срочные трудовые договоры и соглашения закончились в конце прошлого года. Некоторые самозанятые также прервали свой бизнес.

В годовом сравнении ситуация на рынке труда в этом году лучше. В январе прошлого года уровень безработицы составлял 4,3% (почти 309 000 человек были без работы). В январе 2020 года, до начала эпидемии коронавируса, безработица составляла 3,1%, а работу искали около 230 тысяч человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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