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В 2021 году розничные продажи в Чехии выросли, особенно в интернет-магазинах

В 2021 году розничные продажи в Чехии выросли, особенно в интернет-магазинах

420on.cz 98
В прошлом году розничные продажи в Чехии выросли на 4,5% в реальном выражении по сравнению с 2020 годом.
В 2021 году розничные продажи в Чехии выросли, особенно в интернет-магазинах

Это следует из информации Чешского статистического управления (ČSÚ).  Директор департамента статистики услуг ČSÚ Мария Боушкова напомнила, что с 2020 года на розничную торговлю оказали существенное влияние государственные меры по борьбе с распространением covid-19.

«По сравнению с предшествующим 2019 годом продажи за весь 2021 год были на 3,7% выше, но развитие отдельных ассортиментов сильно отличалось. В то время как продажи интернет-магазинов были почти на 50% выше, чем в 2019 году, продажи магазинов одежды и обуви не достигли даже трех четвертей продаж в 2019 году», — сказала Боушкова.

По мнению аналитиков, люди больше задумываются о покупках в магазинах из-за высокой инфляции и роста стоимости жилья. Это уже отразилось на результатах розницы за декабрь, и, по их словам, перспективы на этот год тоже не очень радужные.

«Некоторые семьи начали покупать рождественские подарки в октябре и ноябре, опасаясь дефицита товаров», — резюмирует экономист Deloitte Филип Пастуха. Он добавил, что в декабре продолжилась тенденция роста онлайн-покупок. 

По словам экономиста Петра Дуфека, интернет-магазины обеспечивают людям удобный шопинг, широкий ассортимент и, самое главное, возможность легко сравнивать цены. «За последние три года продажи интернет-магазинов выросли на 77% в реальном выражении, а за последние пять лет — на 161%», — добавил Дуфек. 

По его словам, высокая инфляция не будет способствовать высоким расходам и как минимум в первой половине текущего года предполагает реальное снижение розничных продаж. Однако из-за эффекта низкой базы в начале прошлого года, когда действовали жесткие ограничения, по-прежнему ожидается значительный рост.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
магазины интернет Чехия статистика
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