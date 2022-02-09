Правительство Чехии утвердило проект бюджета с дефицитом в 280 млрд крон

​В среду правительство единогласно утвердило проект госбюджета на текущий год с дефицитом в 280 миллиардов крон. Об этом в Twitter сообщил министр финансов Збынек Станюра (ODS).

«Правительство единогласно одобрило проект бюджета на 2022 год», — написал он в Twitter.

Общие доходы бюджета составят 1 613,2 млрд крон, а расходы — 1 893,2 млрд крон. Теперь бюджет должен быть одобрен Палатой депутатов, которая должна обсудить его в первом чтении 18 февраля. Правительство хочет утвердить бюджет в Палате депутатов до конца марта, чтобы с апреля государство могло работать в соответствии с утвержденным бюджетом.

«Бюджет антиинфляционный, с дефицитом менее 300 миллиардов крон. Мы также достигли цели экономии на расходной части. Однако это не повлияет на инвестиции, ключевые отрасли или на заработную плату граждан», — заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) в среду утром.

В настоящее время управление госказной регулируется так называемым предварительным бюджетом. Это произошло потому, что Палата депутатов не утвердила проект государственного бюджета до конца прошлого года.

Предыдущее правительство Андрея Бабиша предложило проект бюджета с дефицитом в 376,6 млрд крон. Однако новое правительство заявило, что хочет подготовить предложение с дефицитом менее 300 миллиардов крон.

Источник: novinky.cz

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